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США все еще оценивают возможность достижения сделки по Украине, пишет WP - 21.04.2025, ПРАЙМ
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США все еще оценивают возможность достижения сделки по Украине, пишет WP
США все еще оценивают возможность достижения сделки по Украине, пишет WP - 21.04.2025, ПРАЙМ
США все еще оценивают возможность достижения сделки по Украине, пишет WP
США продолжают оценивать возможности для достижения мирного соглашения в конфликте на Украине, пишет газета Washington Post, ссылаясь на источник в Киеве. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T19:52+0300
2025-04-21T19:52+0300
политика
мировая экономика
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киев
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дональд трамп
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нато
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. США продолжают оценивать возможности для достижения мирного соглашения в конфликте на Украине, пишет газета Washington Post, ссылаясь на источник в Киеве.В воскресенье президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что на этой неделе может быть достигнуто соглашение между Россией и Украиной."Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Вашингтон все еще "пытается определить, осуществимо ли достижение какой-либо сделки", - сказано в материале. Тем не менее, как подчеркивает газета, если будет достигнуто урегулирование, Киеву будет крайне сложно согласиться на территориальные уступки в пользу России, которые, как предполагается, уже обсуждались с американской стороной.Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что США уведомили Киев о необходимости уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для разрешения украинского кризиса. Вашингтон также может признать Крым частью России и предложить передать контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) США.
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мировая экономика, россия, сша, киев, украина, дональд трамп, washington post, нато
Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, Киев, УКРАИНА, Дональд Трамп, Washington Post, НАТО
19:52 21.04.2025
 
США все еще оценивают возможность достижения сделки по Украине, пишет WP

WP: США все еще оценивают возможность достижения соглашения по урегулированию на Украине

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСША
США - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. США продолжают оценивать возможности для достижения мирного соглашения в конфликте на Украине, пишет газета Washington Post, ссылаясь на источник в Киеве.
В воскресенье президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что на этой неделе может быть достигнуто соглашение между Россией и Украиной.
"Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Вашингтон все еще "пытается определить, осуществимо ли достижение какой-либо сделки", - сказано в материале.
Тем не менее, как подчеркивает газета, если будет достигнуто урегулирование, Киеву будет крайне сложно согласиться на территориальные уступки в пользу России, которые, как предполагается, уже обсуждались с американской стороной.
Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что США уведомили Киев о необходимости уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для разрешения украинского кризиса. Вашингтон также может признать Крым частью России и предложить передать контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) США.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Трамп рассказал об "очень хороших встречах" по Украине и Ирану
19:03
 
ПолитикаМировая экономикаРОССИЯСШАКиевУКРАИНАДональд ТрампWashington PostНАТО
 
 
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