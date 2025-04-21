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Раскрыто, что США могут предложить РФ в обмен на сотрудничество по Украине
Раскрыто, что США могут предложить РФ в обмен на сотрудничество по Украине - 21.04.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, что США могут предложить РФ в обмен на сотрудничество по Украине
Соединенные Штаты могли бы предложить России отмену санкций и инвестиции в Арктике за сотрудничество по Украине. Об этом говорится в публикации издания... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T15:36+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты могли бы предложить России отмену санкций и инвестиции в Арктике за сотрудничество по Украине. Об этом говорится в публикации издания Responsible Statecraft."США могли бы предложить снять санкции с проектов в Арктике или пообещать западные инвестиции, если Россия будет сотрудничать по Украине", — отмечается в публикации.Автор статьи предположил, что обе страны могли бы сотрудничать и развивать отношения в этом регионе. Он также добавил, что Россия обладает крупнейшим ледокольным флотом, в то время как у США и их союзников нет даже атомных ледоколов.Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил надежду на заключение сделки между Москвой и Киевом на этой неделе.
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Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА
Раскрыто, что США могут предложить РФ в обмен на сотрудничество по Украине
RS: Вашингтон может предложить Москве инвестиции за сотрудничество по Украине
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ.
Соединенные Штаты могли бы предложить России отмену санкций и инвестиции в Арктике за сотрудничество по Украине. Об этом говорится в публикации издания Responsible Statecraft
.
"США могли бы предложить снять санкции с проектов в Арктике или пообещать западные инвестиции, если Россия будет сотрудничать по Украине", — отмечается в публикации.
Автор статьи предположил, что обе страны могли бы сотрудничать и развивать отношения в этом регионе. Он также добавил, что Россия обладает крупнейшим ледокольным флотом, в то время как у США и их союзников нет даже атомных ледоколов.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил надежду на заключение сделки между Москвой и Киевом на этой неделе.
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