https://1prime.ru/20250421/sotrudnichestvo-856883965.html

Раскрыто, что США могут предложить РФ в обмен на сотрудничество по Украине

Раскрыто, что США могут предложить РФ в обмен на сотрудничество по Украине - 21.04.2025, ПРАЙМ

Раскрыто, что США могут предложить РФ в обмен на сотрудничество по Украине

Соединенные Штаты могли бы предложить России отмену санкций и инвестиции в Арктике за сотрудничество по Украине. Об этом говорится в публикации издания... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T15:36+0300

2025-04-21T15:36+0300

2025-04-21T15:36+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты могли бы предложить России отмену санкций и инвестиции в Арктике за сотрудничество по Украине. Об этом говорится в публикации издания Responsible Statecraft."США могли бы предложить снять санкции с проектов в Арктике или пообещать западные инвестиции, если Россия будет сотрудничать по Украине", — отмечается в публикации.Автор статьи предположил, что обе страны могли бы сотрудничать и развивать отношения в этом регионе. Он также добавил, что Россия обладает крупнейшим ледокольным флотом, в то время как у США и их союзников нет даже атомных ледоколов.Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил надежду на заключение сделки между Москвой и Киевом на этой неделе.

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