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Раскрыто, что США могут предложить РФ в обмен на сотрудничество по Украине - 21.04.2025, ПРАЙМ
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Раскрыто, что США могут предложить РФ в обмен на сотрудничество по Украине
Раскрыто, что США могут предложить РФ в обмен на сотрудничество по Украине - 21.04.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, что США могут предложить РФ в обмен на сотрудничество по Украине
Соединенные Штаты могли бы предложить России отмену санкций и инвестиции в Арктике за сотрудничество по Украине. Об этом говорится в публикации издания... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T15:36+0300
2025-04-21T15:36+0300
политика
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты могли бы предложить России отмену санкций и инвестиции в Арктике за сотрудничество по Украине. Об этом говорится в публикации издания Responsible Statecraft."США могли бы предложить снять санкции с проектов в Арктике или пообещать западные инвестиции, если Россия будет сотрудничать по Украине", — отмечается в публикации.Автор статьи предположил, что обе страны могли бы сотрудничать и развивать отношения в этом регионе. Он также добавил, что Россия обладает крупнейшим ледокольным флотом, в то время как у США и их союзников нет даже атомных ледоколов.Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил надежду на заключение сделки между Москвой и Киевом на этой неделе.
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россия, сша, украина
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА
15:36 21.04.2025
 
Раскрыто, что США могут предложить РФ в обмен на сотрудничество по Украине

RS: Вашингтон может предложить Москве инвестиции за сотрудничество по Украине

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты могли бы предложить России отмену санкций и инвестиции в Арктике за сотрудничество по Украине. Об этом говорится в публикации издания Responsible Statecraft.
"США могли бы предложить снять санкции с проектов в Арктике или пообещать западные инвестиции, если Россия будет сотрудничать по Украине", — отмечается в публикации.
Автор статьи предположил, что обе страны могли бы сотрудничать и развивать отношения в этом регионе. Он также добавил, что Россия обладает крупнейшим ледокольным флотом, в то время как у США и их союзников нет даже атомных ледоколов.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил надежду на заключение сделки между Москвой и Киевом на этой неделе.
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
В Кремле ответили на заявления США о невозможности членства Украины в НАТО
12:58
 
ПолитикаРОССИЯСШАУКРАИНА
 
 
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