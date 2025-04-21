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"Мы устали": Келлог резко высказался об Украине

"Мы устали": Келлог резко высказался об Украине - 21.04.2025, ПРАЙМ

"Мы устали": Келлог резко высказался об Украине

Соединенные Штаты устали от ситуации в Украине. Об этом заявил специальный представитель главы Белого дома Дональда Трампа Кит Келлог в беседе с телеканалом Fox | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T08:51+0300

2025-04-21T08:51+0300

2025-04-21T08:51+0300

политика

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты устали от ситуации в Украине. Об этом заявил специальный представитель главы Белого дома Дональда Трампа Кит Келлог в беседе с телеканалом Fox News.Келлогг отреагировал на заявления госсекретаря США Марко Рубио, который заявил о возможном выходе американской стороны из переговорного процесса по решению конфликта на Украине."Его слова были жесткими, но они должны были быть такими, потому что мы устали от того, что происходит. У нас есть еще много других вопросов в мире, в которых Америка должна принимать участие", — ответил он на вопрос о вероятных перспективах решения кризиса на Украине.Келлогг подчеркнул, что у Америки есть и другие мировые проблемы, которыми нужно заниматься.Ранее Рубио заявил, что США уже давно помогают Украине, но теперь необходимо сосредоточиться на других вопросах. Он подчеркнул, что США готовы помочь, если Киев и Москва действительно стремятся к миру, и в противном случае Штаты переключатся на другие вопросы.

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украина, сша