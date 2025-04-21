Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мы устали": Келлог резко высказался об Украине - 21.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250421/ssha-856867427.html
"Мы устали": Келлог резко высказался об Украине
"Мы устали": Келлог резко высказался об Украине - 21.04.2025, ПРАЙМ
"Мы устали": Келлог резко высказался об Украине
Соединенные Штаты устали от ситуации в Украине. Об этом заявил специальный представитель главы Белого дома Дональда Трампа Кит Келлог в беседе с телеканалом Fox | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T08:51+0300
2025-04-21T08:51+0300
политика
украина
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты устали от ситуации в Украине. Об этом заявил специальный представитель главы Белого дома Дональда Трампа Кит Келлог в беседе с телеканалом Fox News.Келлогг отреагировал на заявления госсекретаря США Марко Рубио, который заявил о возможном выходе американской стороны из переговорного процесса по решению конфликта на Украине."Его слова были жесткими, но они должны были быть такими, потому что мы устали от того, что происходит. У нас есть еще много других вопросов в мире, в которых Америка должна принимать участие", — ответил он на вопрос о вероятных перспективах решения кризиса на Украине.Келлогг подчеркнул, что у Америки есть и другие мировые проблемы, которыми нужно заниматься.Ранее Рубио заявил, что США уже давно помогают Украине, но теперь необходимо сосредоточиться на других вопросах. Он подчеркнул, что США готовы помочь, если Киев и Москва действительно стремятся к миру, и в противном случае Штаты переключатся на другие вопросы.
https://1prime.ru/20250420/tramp-856862716.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша
Политика, УКРАИНА, США
08:51 21.04.2025
 
"Мы устали": Келлог резко высказался об Украине

Келлог заявил, что США устали от конфликта на Украине

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты устали от ситуации в Украине. Об этом заявил специальный представитель главы Белого дома Дональда Трампа Кит Келлог в беседе с телеканалом Fox News.
Келлогг отреагировал на заявления госсекретаря США Марко Рубио, который заявил о возможном выходе американской стороны из переговорного процесса по решению конфликта на Украине.
"Его слова были жесткими, но они должны были быть такими, потому что мы устали от того, что происходит. У нас есть еще много других вопросов в мире, в которых Америка должна принимать участие", — ответил он на вопрос о вероятных перспективах решения кризиса на Украине.
Келлогг подчеркнул, что у Америки есть и другие мировые проблемы, которыми нужно заниматься.
Ранее Рубио заявил, что США уже давно помогают Украине, но теперь необходимо сосредоточиться на других вопросах. Он подчеркнул, что США готовы помочь, если Киев и Москва действительно стремятся к миру, и в противном случае Штаты переключатся на другие вопросы.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
Трамп выразил надежду на соглашение России и Украины в ближайшую неделю
Вчера, 23:40
 
ПолитикаУКРАИНАСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала