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Основные фондовые индексы США снижаются более чем на 1% - 21.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250421/ssha-856888255.html
Основные фондовые индексы США снижаются более чем на 1%
Основные фондовые индексы США снижаются более чем на 1% - 21.04.2025, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы США снижаются более чем на 1%
Основные фондовые индексы США снижаются более чем на 1% в понедельник на возможности увольнения председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T16:51+0300
2025-04-21T16:51+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются более чем на 1% в понедельник на возможности увольнения председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 16.47 мск промышленный индекс Dow Jones падает на 1,29%, до 38 638,33 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,86%, до 15 981,37 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 1,48%, до 5 206,08 пункта. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Пауэлл должен был "уже давно" снизить учётную ставку, и призвал его покинуть пост. Ранее глава ФРС на мероприятии Экономического клуба Чикаго говорил, что уровень импортных пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать в себя рост инфляции в стране и замедление роста экономики. Позднее, в пятницу, директор американского Национального экономического совета США Кевин Хассетт заявил, что американский президент продолжает изучать возможность увольнения Пауэлла. "Если Пауэлла уволят, первой реакцией будет большой всплеск волатильности на финансовых рынках", - сказал агентству Блумберг старший стратег Pepperstone Group Ltd. Майкл Браун (Michael Brown).
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рынки, индексы, сша, джером пауэлл, дональд трамп, dow jones, nasdaq composite
Экономика, Рынки, Индексы, США, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Dow Jones, Nasdaq Composite
16:51 21.04.2025
 
Основные фондовые индексы США снижаются более чем на 1%

Биржи США снижаются более чем на 1% на возможности увольнения главы ФРС Пауэлла

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются более чем на 1% в понедельник на возможности увольнения председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 16.47 мск промышленный индекс Dow Jones падает на 1,29%, до 38 638,33 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,86%, до 15 981,37 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,48%, до 5 206,08 пункта.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Пауэлл должен был "уже давно" снизить учётную ставку, и призвал его покинуть пост. Ранее глава ФРС на мероприятии Экономического клуба Чикаго говорил, что уровень импортных пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать в себя рост инфляции в стране и замедление роста экономики.
Позднее, в пятницу, директор американского Национального экономического совета США Кевин Хассетт заявил, что американский президент продолжает изучать возможность увольнения Пауэлла.
"Если Пауэлла уволят, первой реакцией будет большой всплеск волатильности на финансовых рынках", - сказал агентству Блумберг старший стратег Pepperstone Group Ltd. Майкл Браун (Michael Brown).
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом
11:38
 
ЭкономикаРынкиИндексыСШАДжером ПауэллДональд ТрампDow JonesNasdaq Composite
 
 
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