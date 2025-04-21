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Основные фондовые индексы США снижаются более чем на 1%

Основные фондовые индексы США снижаются более чем на 1% - 21.04.2025, ПРАЙМ

Основные фондовые индексы США снижаются более чем на 1%

Основные фондовые индексы США снижаются более чем на 1% в понедельник на возможности увольнения председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T16:51+0300

2025-04-21T16:51+0300

2025-04-21T16:51+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются более чем на 1% в понедельник на возможности увольнения председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 16.47 мск промышленный индекс Dow Jones падает на 1,29%, до 38 638,33 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,86%, до 15 981,37 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,48%, до 5 206,08 пункта. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Пауэлл должен был "уже давно" снизить учётную ставку, и призвал его покинуть пост. Ранее глава ФРС на мероприятии Экономического клуба Чикаго говорил, что уровень импортных пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать в себя рост инфляции в стране и замедление роста экономики. Позднее, в пятницу, директор американского Национального экономического совета США Кевин Хассетт заявил, что американский президент продолжает изучать возможность увольнения Пауэлла. "Если Пауэлла уволят, первой реакцией будет большой всплеск волатильности на финансовых рынках", - сказал агентству Блумберг старший стратег Pepperstone Group Ltd. Майкл Браун (Michael Brown).

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рынки, индексы, сша, джером пауэлл, дональд трамп, dow jones, nasdaq composite