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Сбербанк сделал прогноз по ключевой ставке - 21.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250421/stavka-856872249.html
Сбербанк сделал прогноз по ключевой ставке
Сбербанк сделал прогноз по ключевой ставке - 21.04.2025, ПРАЙМ
Сбербанк сделал прогноз по ключевой ставке
Сбербанк прогнозирует сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21% на заседании совета директоров регулятора в пятницу, 25 апреля, заявил старший аналитик... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T11:00+0300
2025-04-21T11:00+0300
экономика
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21% на заседании совета директоров регулятора в пятницу, 25 апреля, заявил старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. "На заседании 25 апреля ЦБ, вероятно, сохранит ключевую ставку 21%, несмотря на продолжающееся замедление инфляции", - цитирует Рапохина пресс-служба "Сбера". По его словам, такая осторожная позиция регулятора будет связана с усилением рисков для мировой экономики в связи с обострением торговых войн, что может стать препятствием для сохранения крепкого курса рубля и тренда на снижение инфляции. "При этом Банк России продолжит смягчать свою риторику, так как кредитование продолжает расти несколько ниже прогнозов ЦБ, потребительский спрос продолжает охлаждаться, нормализуется ситуация на рынке труда. Текущее развитие событий пока наиболее близко к сценарию "мягкой посадки" экономики, который предполагает замедление инфляции до 7% в этом году и реального темпа роста ВВП до 1,5-2%", - отмечает аналитик. Рапохин считает, что ЦБ может начать снижение ключевой ставки в июне и в конце года она может составить 17%.
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банки, финансы
Экономика, Банки, Финансы
11:00 21.04.2025
 
Сбербанк сделал прогноз по ключевой ставке

Сбербанк прогнозирует сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 21%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд Сбербанка на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Стенд Сбербанка на Российском инвестиционном форуме в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21% на заседании совета директоров регулятора в пятницу, 25 апреля, заявил старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.
"На заседании 25 апреля ЦБ, вероятно, сохранит ключевую ставку 21%, несмотря на продолжающееся замедление инфляции", - цитирует Рапохина пресс-служба "Сбера".
По его словам, такая осторожная позиция регулятора будет связана с усилением рисков для мировой экономики в связи с обострением торговых войн, что может стать препятствием для сохранения крепкого курса рубля и тренда на снижение инфляции.
"При этом Банк России продолжит смягчать свою риторику, так как кредитование продолжает расти несколько ниже прогнозов ЦБ, потребительский спрос продолжает охлаждаться, нормализуется ситуация на рынке труда. Текущее развитие событий пока наиболее близко к сценарию "мягкой посадки" экономики, который предполагает замедление инфляции до 7% в этом году и реального темпа роста ВВП до 1,5-2%", - отмечает аналитик.
Рапохин считает, что ЦБ может начать снижение ключевой ставки в июне и в конце года она может составить 17%.
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
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18 апреля, 13:00
 
ЭкономикаБанкиФинансы
 
 
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