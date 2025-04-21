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Суд оштрафовал Google за раскрытие данных участников СВО - 21.04.2025, ПРАЙМ
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Суд оштрафовал Google за раскрытие данных участников СВО
Суд оштрафовал Google за раскрытие данных участников СВО - 21.04.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Google за раскрытие данных участников СВО
Таганский суд Москвы признал Google виновным в разглашении данных военных, участвующих в СВО, данных о потерях и способе сдачи в плен, сказано в материалах... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T08:35+0300
2025-04-21T08:35+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы признал Google виновным в разглашении данных военных, участвующих в СВО, данных о потерях и способе сдачи в плен, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как указано в документе, причиной штрафа стало несколько роликов на YouTube. В одном из них содержались "сведения, раскрывающие имена, анкетные (персональные) данные личного состава Вооруженных Сил РФ, привлекаемого к проведению специальной операции". Другой разглашал "имена, анкетные данные погибших, а также их персональные данные". Третий ролик содержал запрещенную информацию о способах добровольной сдачи в плен. За последнее время Google назначили несколько штрафов за распространение информации, признанной судом запрещенной - о дистанционной покупке алкоголя, о вовлечении подростков в преступную деятельность, о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и так далее.
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общество , рф, youtube
Общество , РФ, YouTube
08:35 21.04.2025
 
Суд оштрафовал Google за раскрытие данных участников СВО

Суд признал Google виновным в разглашении данных военных, участвующих в СВО

Судный день
Судный день
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы признал Google виновным в разглашении данных военных, участвующих в СВО, данных о потерях и способе сдачи в плен, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как указано в документе, причиной штрафа стало несколько роликов на YouTube. В одном из них содержались "сведения, раскрывающие имена, анкетные (персональные) данные личного состава Вооруженных Сил РФ, привлекаемого к проведению специальной операции".
Другой разглашал "имена, анкетные данные погибших, а также их персональные данные".
Третий ролик содержал запрещенную информацию о способах добровольной сдачи в плен.
За последнее время Google назначили несколько штрафов за распространение информации, признанной судом запрещенной - о дистанционной покупке алкоголя, о вовлечении подростков в преступную деятельность, о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и так далее.
%Договор - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
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