https://1prime.ru/20250421/sud-856866752.html

Суд оштрафовал Google за раскрытие данных участников СВО

Суд оштрафовал Google за раскрытие данных участников СВО - 21.04.2025, ПРАЙМ

Суд оштрафовал Google за раскрытие данных участников СВО

Таганский суд Москвы признал Google виновным в разглашении данных военных, участвующих в СВО, данных о потерях и способе сдачи в плен, сказано в материалах... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T08:35+0300

2025-04-21T08:35+0300

2025-04-21T08:35+0300

общество

рф

youtube

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75385/56/753855643_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_ec2185732319759039ddb1f94911fa82.jpg

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы признал Google виновным в разглашении данных военных, участвующих в СВО, данных о потерях и способе сдачи в плен, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как указано в документе, причиной штрафа стало несколько роликов на YouTube. В одном из них содержались "сведения, раскрывающие имена, анкетные (персональные) данные личного состава Вооруженных Сил РФ, привлекаемого к проведению специальной операции". Другой разглашал "имена, анкетные данные погибших, а также их персональные данные". Третий ролик содержал запрещенную информацию о способах добровольной сдачи в плен. За последнее время Google назначили несколько штрафов за распространение информации, признанной судом запрещенной - о дистанционной покупке алкоголя, о вовлечении подростков в преступную деятельность, о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и так далее.

https://1prime.ru/20250418/siemens-856820791.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, youtube