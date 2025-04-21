Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд признал "безнравственной" сделку по схеме с "бумажным НДС" - 21.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250421/sud-856870589.html
Суд признал "безнравственной" сделку по схеме с "бумажным НДС"
Суд признал "безнравственной" сделку по схеме с "бумажным НДС" - 21.04.2025, ПРАЙМ
Суд признал "безнравственной" сделку по схеме с "бумажным НДС"
Арбитражный суд Ульяновской области по иску прокуратуры региона признал сделку по схеме "бумажного НДС" недействительной как заведомо противоречащую основам... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T10:11+0300
2025-04-21T10:11+0300
россия
уфнс
ндс
https://cdnn.1prime.ru/img/77790/93/777909384_0:79:1501:923_1920x0_80_0_0_5ebade28fbd3b2b4c7ba25c1b2ca48d7.jpg
САРАТОВ, 21 апр - ПРАЙМ. Арбитражный суд Ульяновской области по иску прокуратуры региона признал сделку по схеме "бумажного НДС" недействительной как заведомо противоречащую основам правопорядка или нравственности и решил взыскать с ответчиков почти 23 миллиона рублей в доход государства, следует из опубликованного решения суда. Зампрокурора Ульяновской области в интересах РФ обратился с иском в суд к ООО "Ульяновский завод модульных сооружений" ("УЗМС") и к московскому ООО "Торгово-производственная компания "Погода в доме", потребовав признать сделки между ними в 2021-2022 годах на сумме 22,85 миллиона рублей недействительными и взыскать эту сумму солидарно с ответчиков в доход государства. Как следует из материалов дела, прокурорской проверкой установлено, что ульяновский завод в целях получения налоговой выгоды в виде возмещения НДС оплатил ООО "ТПК "Погода в доме" 22,85 миллиона рублей якобы на поставку строительных материалов, но в реальности товар приобретен у ООО "СБТ+", которое является участником "площадки" по продаже "бумажного НДС" и создано не для ведения бизнеса, а для создания благоприятных условий для ухода от налогообложения. Прокуратура выяснила, что "УЗМС" умышленно использован фиктивный документооборот с ООО "ТПК Погода в доме" с целью искусственного завышения налоговых вычетов по НДС и налога на прибыль организаций. "Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению... Согласованные действия ответчиков были направлены на обход предусмотренной Конституцией РФ обязанности платить налоги, что не просто не отвечает закону, а заведомо противоречит основам правопорядка РФ, данные действия носят умышленный характер и являются очевидными для указанных лиц... Целью заключения сделок между ответчиками явились незаконный вывод денежных средств, получение необоснованной налоговой выгоды, в связи с чем к данным правоотношениям подлежат применению положения статьи 169 ГК РФ о взыскании в доход РФ денежных средств, полученных по ничтожной сделке", - говорится в решении суда. В своем решении арбитраж сослался на правовую позицию в определении Конституционного суда РФ от 8 июня 2004 года о понятии противоречия сделки основам правопорядка и нравственности, а также в постановлении Первого арбитражного апелляционного суда от 22 апреля 2024 года. Уточняется, что обращение прокурора в суд последовало после того, как ульяновский завод был привлечен УФНС по региону к ответственности за совершение налогового правонарушения с взысканием штрафа на 3,2 миллиона рублей и доначислением НДС и налога на прибыль организаций на общую сумму 32 миллиона рублей. В решении отмечается, что ответчики отзыв на иск не представили, представителей в процесс не направляли.
https://1prime.ru/20250324/nds-856063266.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77790/93/777909384_82:0:1417:1001_1920x0_80_0_0_898eeb15cdad562ffa37efa51f226586.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, уфнс, ндс
РОССИЯ, УФНС, НДС
10:11 21.04.2025
 
Суд признал "безнравственной" сделку по схеме с "бумажным НДС"

Ульяновский суд признал "безнравственной" сделку по схеме с "бумажным НДС"

© fotolia.com / Halfpoint %Договор
%Договор - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© fotolia.com / Halfpoint
Читать Прайм в
Дзен Telegram
САРАТОВ, 21 апр - ПРАЙМ. Арбитражный суд Ульяновской области по иску прокуратуры региона признал сделку по схеме "бумажного НДС" недействительной как заведомо противоречащую основам правопорядка или нравственности и решил взыскать с ответчиков почти 23 миллиона рублей в доход государства, следует из опубликованного решения суда.
Зампрокурора Ульяновской области в интересах РФ обратился с иском в суд к ООО "Ульяновский завод модульных сооружений" ("УЗМС") и к московскому ООО "Торгово-производственная компания "Погода в доме", потребовав признать сделки между ними в 2021-2022 годах на сумме 22,85 миллиона рублей недействительными и взыскать эту сумму солидарно с ответчиков в доход государства.
Как следует из материалов дела, прокурорской проверкой установлено, что ульяновский завод в целях получения налоговой выгоды в виде возмещения НДС оплатил ООО "ТПК "Погода в доме" 22,85 миллиона рублей якобы на поставку строительных материалов, но в реальности товар приобретен у ООО "СБТ+", которое является участником "площадки" по продаже "бумажного НДС" и создано не для ведения бизнеса, а для создания благоприятных условий для ухода от налогообложения. Прокуратура выяснила, что "УЗМС" умышленно использован фиктивный документооборот с ООО "ТПК Погода в доме" с целью искусственного завышения налоговых вычетов по НДС и налога на прибыль организаций.
"Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению... Согласованные действия ответчиков были направлены на обход предусмотренной Конституцией РФ обязанности платить налоги, что не просто не отвечает закону, а заведомо противоречит основам правопорядка РФ, данные действия носят умышленный характер и являются очевидными для указанных лиц... Целью заключения сделок между ответчиками явились незаконный вывод денежных средств, получение необоснованной налоговой выгоды, в связи с чем к данным правоотношениям подлежат применению положения статьи 169 ГК РФ о взыскании в доход РФ денежных средств, полученных по ничтожной сделке", - говорится в решении суда.
В своем решении арбитраж сослался на правовую позицию в определении Конституционного суда РФ от 8 июня 2004 года о понятии противоречия сделки основам правопорядка и нравственности, а также в постановлении Первого арбитражного апелляционного суда от 22 апреля 2024 года.
Уточняется, что обращение прокурора в суд последовало после того, как ульяновский завод был привлечен УФНС по региону к ответственности за совершение налогового правонарушения с взысканием штрафа на 3,2 миллиона рублей и доначислением НДС и налога на прибыль организаций на общую сумму 32 миллиона рублей.
В решении отмечается, что ответчики отзыв на иск не представили, представителей в процесс не направляли.
Налоговый кодекс - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
В ГД внесли проект снижения НДС при реализации продуктов переработки овощей
24 марта, 17:54
 
РОССИЯУФНСНДС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала