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Суд признал "безнравственной" сделку по схеме с "бумажным НДС"

Суд признал "безнравственной" сделку по схеме с "бумажным НДС" - 21.04.2025, ПРАЙМ

Суд признал "безнравственной" сделку по схеме с "бумажным НДС"

Арбитражный суд Ульяновской области по иску прокуратуры региона признал сделку по схеме "бумажного НДС" недействительной как заведомо противоречащую основам... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T10:11+0300

2025-04-21T10:11+0300

2025-04-21T10:11+0300

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САРАТОВ, 21 апр - ПРАЙМ. Арбитражный суд Ульяновской области по иску прокуратуры региона признал сделку по схеме "бумажного НДС" недействительной как заведомо противоречащую основам правопорядка или нравственности и решил взыскать с ответчиков почти 23 миллиона рублей в доход государства, следует из опубликованного решения суда. Зампрокурора Ульяновской области в интересах РФ обратился с иском в суд к ООО "Ульяновский завод модульных сооружений" ("УЗМС") и к московскому ООО "Торгово-производственная компания "Погода в доме", потребовав признать сделки между ними в 2021-2022 годах на сумме 22,85 миллиона рублей недействительными и взыскать эту сумму солидарно с ответчиков в доход государства. Как следует из материалов дела, прокурорской проверкой установлено, что ульяновский завод в целях получения налоговой выгоды в виде возмещения НДС оплатил ООО "ТПК "Погода в доме" 22,85 миллиона рублей якобы на поставку строительных материалов, но в реальности товар приобретен у ООО "СБТ+", которое является участником "площадки" по продаже "бумажного НДС" и создано не для ведения бизнеса, а для создания благоприятных условий для ухода от налогообложения. Прокуратура выяснила, что "УЗМС" умышленно использован фиктивный документооборот с ООО "ТПК Погода в доме" с целью искусственного завышения налоговых вычетов по НДС и налога на прибыль организаций. "Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению... Согласованные действия ответчиков были направлены на обход предусмотренной Конституцией РФ обязанности платить налоги, что не просто не отвечает закону, а заведомо противоречит основам правопорядка РФ, данные действия носят умышленный характер и являются очевидными для указанных лиц... Целью заключения сделок между ответчиками явились незаконный вывод денежных средств, получение необоснованной налоговой выгоды, в связи с чем к данным правоотношениям подлежат применению положения статьи 169 ГК РФ о взыскании в доход РФ денежных средств, полученных по ничтожной сделке", - говорится в решении суда. В своем решении арбитраж сослался на правовую позицию в определении Конституционного суда РФ от 8 июня 2004 года о понятии противоречия сделки основам правопорядка и нравственности, а также в постановлении Первого арбитражного апелляционного суда от 22 апреля 2024 года. Уточняется, что обращение прокурора в суд последовало после того, как ульяновский завод был привлечен УФНС по региону к ответственности за совершение налогового правонарушения с взысканием штрафа на 3,2 миллиона рублей и доначислением НДС и налога на прибыль организаций на общую сумму 32 миллиона рублей. В решении отмечается, что ответчики отзыв на иск не представили, представителей в процесс не направляли.

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