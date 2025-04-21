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Названа средняя сумма кредитов под залог недвижимости на "Банки.ру" - 21.04.2025, ПРАЙМ
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Названа средняя сумма кредитов под залог недвижимости на "Банки.ру"
Названа средняя сумма кредитов под залог недвижимости на "Банки.ру" - 21.04.2025, ПРАЙМ
Названа средняя сумма кредитов под залог недвижимости на "Банки.ру"
Средняя запрошенная сумма кредитов под залог недвижимости на "Банки.ру" за год сократилась на 43% — до 1,6 миллиона рублей, говорится в исследовании этого... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T05:33+0300
2025-04-21T05:33+0300
недвижимость
финансы
банки
банки.ру
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Средняя запрошенная сумма кредитов под залог недвижимости на "Банки.ру" за год сократилась на 43% — до 1,6 миллиона рублей, говорится в исследовании этого финансового маркетплейса, которое есть у РИА Новости. "Средняя запрошенная сумма кредитов под залог недвижимости на "Банки.ру" за год сократилась на 43% — до 1,6 миллиона рублей", - сказано в материалах. Отмечается, что наиболее популярным предметом залога при получении кредита оказалась квартира — этот тип недвижимости в заявке отметили 78% потенциальных заемщиков. На втором месте среди предметов залога — дом, далее по популярности расположились коммерческая недвижимость и апартаменты. Потенциальные заемщики отмечали, что готовы оставить и другие виды недвижимости в качестве залога: земельный участок, таунхаус, гараж, однако доля таких заявок в общей массе была несущественна, указывается в исследовании. Аналитики выяснили, что кредиты под залог недвижимости пользовались спросом преимущественно среди мужчин, число заявок от них превысила 56%. Наибольшее число заявок (34%) на кредит под залог недвижимости оставили люди в возрасте от 25 до 34 лет, а доля заявок от молодых заемщиков, до 25 лет, составила 18%. Наименьшим спросом этот продукт пользуется у самой старшей возрастной группы — от 55 до 64 лет — их доля составила 4%.
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4.7
96
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
40
192
40
недвижимость, финансы, банки, банки.ру
Недвижимость, Финансы, Банки, Банки.ру
05:33 21.04.2025
 
Названа средняя сумма кредитов под залог недвижимости на "Банки.ру"

"Банки.ру": средняя запрошенная сумма кредитов под залог недвижимости сократилась на 43%

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Средняя запрошенная сумма кредитов под залог недвижимости на "Банки.ру" за год сократилась на 43% — до 1,6 миллиона рублей, говорится в исследовании этого финансового маркетплейса, которое есть у РИА Новости.
"Средняя запрошенная сумма кредитов под залог недвижимости на "Банки.ру" за год сократилась на 43% — до 1,6 миллиона рублей", - сказано в материалах.
Отмечается, что наиболее популярным предметом залога при получении кредита оказалась квартира — этот тип недвижимости в заявке отметили 78% потенциальных заемщиков. На втором месте среди предметов залога — дом, далее по популярности расположились коммерческая недвижимость и апартаменты.
Потенциальные заемщики отмечали, что готовы оставить и другие виды недвижимости в качестве залога: земельный участок, таунхаус, гараж, однако доля таких заявок в общей массе была несущественна, указывается в исследовании.
Аналитики выяснили, что кредиты под залог недвижимости пользовались спросом преимущественно среди мужчин, число заявок от них превысила 56%.
Наибольшее число заявок (34%) на кредит под залог недвижимости оставили люди в возрасте от 25 до 34 лет, а доля заявок от молодых заемщиков, до 25 лет, составила 18%. Наименьшим спросом этот продукт пользуется у самой старшей возрастной группы — от 55 до 64 лет — их доля составила 4%.
 
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