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Названа средняя сумма кредитов под залог недвижимости на "Банки.ру"

Названа средняя сумма кредитов под залог недвижимости на "Банки.ру" - 21.04.2025, ПРАЙМ

Названа средняя сумма кредитов под залог недвижимости на "Банки.ру"

Средняя запрошенная сумма кредитов под залог недвижимости на "Банки.ру" за год сократилась на 43% — до 1,6 миллиона рублей, говорится в исследовании этого... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T05:33+0300

2025-04-21T05:33+0300

2025-04-21T05:33+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Средняя запрошенная сумма кредитов под залог недвижимости на "Банки.ру" за год сократилась на 43% — до 1,6 миллиона рублей, говорится в исследовании этого финансового маркетплейса, которое есть у РИА Новости. "Средняя запрошенная сумма кредитов под залог недвижимости на "Банки.ру" за год сократилась на 43% — до 1,6 миллиона рублей", - сказано в материалах. Отмечается, что наиболее популярным предметом залога при получении кредита оказалась квартира — этот тип недвижимости в заявке отметили 78% потенциальных заемщиков. На втором месте среди предметов залога — дом, далее по популярности расположились коммерческая недвижимость и апартаменты. Потенциальные заемщики отмечали, что готовы оставить и другие виды недвижимости в качестве залога: земельный участок, таунхаус, гараж, однако доля таких заявок в общей массе была несущественна, указывается в исследовании. Аналитики выяснили, что кредиты под залог недвижимости пользовались спросом преимущественно среди мужчин, число заявок от них превысила 56%. Наибольшее число заявок (34%) на кредит под залог недвижимости оставили люди в возрасте от 25 до 34 лет, а доля заявок от молодых заемщиков, до 25 лет, составила 18%. Наименьшим спросом этот продукт пользуется у самой старшей возрастной группы — от 55 до 64 лет — их доля составила 4%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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