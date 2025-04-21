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Россия снизила импорт табачного сырья из Южной Кореи в 7 раз

Россия снизила импорт табачного сырья из Южной Кореи в 7 раз - 21.04.2025, ПРАЙМ

Россия снизила импорт табачного сырья из Южной Кореи в 7 раз

Импорт Россией табачного сырья из Южной Кореи в марте этого года снизился в семь раз по сравнению с февралем, при этом поставки промышленного табака, например... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T17:02+0300

2025-04-21T17:02+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Импорт Россией табачного сырья из Южной Кореи в марте этого года снизился в семь раз по сравнению с февралем, при этом поставки промышленного табака, например жевательного, и его заменителей, выросли до исторического максимума, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. Так, по итогам марта из Южной Кореи в Россию приехало табака как сырья всего на 493 тысячи долларов - минимум с августа прошлого года. До этого четыре месяца подряд объемы поставок составляли от 3 до 7 миллионов долларов. За месяц показатель сократился в 7 раз, а за год - 1,3 раза. Кроме того, третий месяц подряд сокращаются поставки сигарет и сигар: в марте из Кореи в РФ их приехало на 121 тысячу долларов, что втрое меньше, чем год назад, и в почти вдвое меньше, чем в феврале. В то же время за месяц в 3,3 раза (за год в 4,5 раза) вырос экспорт промышленно изготовленного табака и его заменителей - жевательного, нюхательного табака, стиков для систем нагревания и заменителей табака, например на основе чая, и так далее. За март объемы поставок составили 2,3 миллиона долларов - это стало максимумом за все время торговли двух стран. Общие объемы покупок Москвой табака и другой табачной продукции у Сеула в марте достигли почти 3 миллионов долларов - вдвое больше, чем год назад, но в полтора раза меньше, чем месяцем ранее. При этом Россия в общем табачном экспорте Кореи за март заняла 8-е место. В топ-5 вошли Япония (29,7 миллиона долларов), Индонезия (9,6 миллиона), Гонконг (8,3 миллиона), ОАЭ (7,7 миллиона) и Монголия (7,7 миллиона).

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