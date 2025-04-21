https://1prime.ru/20250421/telegram-856876025.html

Telegram никогда не раскрывал личные сообщения, заявил Дуров

Telegram никогда не раскрывал личные сообщения, заявил Дуров - 21.04.2025, ПРАЙМ

Telegram никогда не раскрывал личные сообщения, заявил Дуров

Telegram никогда не раскрывал ни единого байта личных сообщений за 12 лет. Об этом в своем аккаунте в Telegram сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T12:46+0300

2025-04-21T12:46+0300

2025-04-21T12:46+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Telegram никогда не раскрывал ни единого байта личных сообщений за 12 лет. Об этом в своем аккаунте в Telegram сообщил основатель мессенджера Павел Дуров."За свою 12-летнюю историю Telegram никогда не раскрывал ни единого байта личных сообщений", - подчеркнул он.Дуров также подчеркнул, что Telegram скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование с помощью бэкдоров и нарушит основные права человека. Он также добавил, что в соответствии с законом ЕС о цифровых услугах, при наличии действительного судебного приказа Telegram будет раскрывать только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений, но не сообщения.

https://1prime.ru/20250417/telegram-856795617.html

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технологии, telegram, павел дуров