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Суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей
Суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей - 21.04.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей
Суд оштрафовал Telegram на 4 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T17:17+0300
2025-04-21T17:17+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Суд оштрафовал Telegram на 4 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. "Таганский районный суд города Москвы признал Телеграм Мессенджер Инк. (Telegram Messenger Inc.) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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технологии, бизнес, общество , москва, telegram
Технологии, Бизнес, Общество , МОСКВА, Telegram
Суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей
Суд оштрафовал Telegram на 4 миллиона руб за отказ удалить запрещенный контент
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Суд оштрафовал Telegram на 4 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"Таганский районный суд города Москвы признал Телеграм Мессенджер Инк. (Telegram Messenger Inc.) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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