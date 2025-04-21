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Казахстан и России нарастили товарооборот в сфере АПК

Казахстан и России нарастили товарооборот в сфере АПК - 21.04.2025, ПРАЙМ

Казахстан и России нарастили товарооборот в сфере АПК

Товарооборот между Казахстаном и РФ в сфере АПК вырос в 2024 году на 4,5% и составил 3,8 миллиардов долларов, сообщает в понедельник пресс-служба правительства... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T15:01+0300

2025-04-21T15:01+0300

2025-04-21T15:01+0300

экономика

россия

казахстан

михаил мишустин

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АСТАНА, 21 апр - ПРАЙМ. Товарооборот между Казахстаном и РФ в сфере АПК вырос в 2024 году на 4,5% и составил 3,8 миллиардов долларов, сообщает в понедельник пресс-служба правительства республики. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудил в Москве с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным вопросы торгово-экономического сотрудничества. "Одним из важных направлений двустороннего сотрудничества является взаимодействие в агропромышленном комплексе. По итогам прошлого года в результате снятия взаимных ограничений в двустороннем порядке товарооборот в сфере вырос на 4,5% и составил 3,8 миллиарда долларов", - говорится в сообщении казахстанского кабмина. Отмечается, что за прошедший год объём двустороннего товарооборота вырос почти на 3% и достиг 27,8 миллиардов долларов, субъекты бизнеса совместно реализуют 171 проект. По данным казахстанского кабмина, внимание уделено практической реализации достигнутых на уровне глав государств договоренностей, в том числе по увеличению взаимного товарооборота до 30 миллиардов долларов. Сообщается, что рассмотрено транзитно-транспортное сотрудничество, взаимодействие в области сельского хозяйства, охраны окружающей среды, энергетической и газовой, космической сферах, а также культурно-гуманитарные связи. "Показатели грузопотока по Восточной ветке международного коридора "Север-Юг" по итогам прошлого года выросли до 2,4 миллионов тонн", - добавили в казахстанском правительстве.

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россия, казахстан, михаил мишустин