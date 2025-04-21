https://1prime.ru/20250421/tramp-856863977.html

Трамп заявил, что многие мировые лидеры просят уменьшить пошлины

Трамп заявил, что многие мировые лидеры просят уменьшить пошлины - 21.04.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что многие мировые лидеры просят уменьшить пошлины

Президент США Дональд Трамп сообщил, что многие мировые лидеры и руководители предприятий обращаются к американской администрации с просьбой уменьшить... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T02:23+0300

2025-04-21T02:23+0300

2025-04-21T02:23+0300

экономика

мировая экономика

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856863977.jpg?1745191434

ВАШИНГТОН, 21 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что многие мировые лидеры и руководители предприятий обращаются к американской администрации с просьбой уменьшить таможенные тарифы. "Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что так оно и есть! Они должны исправить последствия десятилетий злоупотреблений, но это будет нелегко для них," - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Президент США также сделал примечание, что у бизнес-сообщества всегда есть легкий путь: "приезжайте в Америку и стройте в Америке". Второго апреля Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные пошлины в размере 10% начали действовать 5 апреля, а индивидуальные – 9 апреля. Девятого апреля Трамп сообщил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин на продукцию из 75 стран, которые проявили готовность к переговорам. Для этих стран будут действовать импортные пошлины в размере 10%. Президент США заявил, что открыт к обсуждению размеров пошлин с торговыми партнерами. Он также не исключил возможность продления этой трёхмесячной паузы.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, дональд трамп