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Трамп заявил, что многие мировые лидеры просят уменьшить пошлины - 21.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп заявил, что многие мировые лидеры просят уменьшить пошлины
Трамп заявил, что многие мировые лидеры просят уменьшить пошлины - 21.04.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что многие мировые лидеры просят уменьшить пошлины
Президент США Дональд Трамп сообщил, что многие мировые лидеры и руководители предприятий обращаются к американской администрации с просьбой уменьшить... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T02:23+0300
2025-04-21T02:23+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 21 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что многие мировые лидеры и руководители предприятий обращаются к американской администрации с просьбой уменьшить таможенные тарифы. "Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что так оно и есть! Они должны исправить последствия десятилетий злоупотреблений, но это будет нелегко для них," - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Президент США также сделал примечание, что у бизнес-сообщества всегда есть легкий путь: "приезжайте в Америку и стройте в Америке". Второго апреля Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные пошлины в размере 10% начали действовать 5 апреля, а индивидуальные – 9 апреля. Девятого апреля Трамп сообщил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин на продукцию из 75 стран, которые проявили готовность к переговорам. Для этих стран будут действовать импортные пошлины в размере 10%. Президент США заявил, что открыт к обсуждению размеров пошлин с торговыми партнерами. Он также не исключил возможность продления этой трёхмесячной паузы.
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мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
02:23 21.04.2025
 
Трамп заявил, что многие мировые лидеры просят уменьшить пошлины

Трамп: многие мировые лидеры просят США уменьшить таможенные пошлины

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ВАШИНГТОН, 21 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что многие мировые лидеры и руководители предприятий обращаются к американской администрации с просьбой уменьшить таможенные тарифы.
"Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что так оно и есть! Они должны исправить последствия десятилетий злоупотреблений, но это будет нелегко для них," - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Президент США также сделал примечание, что у бизнес-сообщества всегда есть легкий путь: "приезжайте в Америку и стройте в Америке".
Второго апреля Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные пошлины в размере 10% начали действовать 5 апреля, а индивидуальные – 9 апреля. Девятого апреля Трамп сообщил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин на продукцию из 75 стран, которые проявили готовность к переговорам. Для этих стран будут действовать импортные пошлины в размере 10%. Президент США заявил, что открыт к обсуждению размеров пошлин с торговыми партнерами. Он также не исключил возможность продления этой трёхмесячной паузы.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
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