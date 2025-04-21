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"Играет в шашки": в Германии жестко высказались о Трампе

"Играет в шашки": в Германии жестко высказались о Трампе - 21.04.2025, ПРАЙМ

"Играет в шашки": в Германии жестко высказались о Трампе

Глава Белого дома спонтанно принимает решения после введения торговых пошлин. Таким мнением поделился глава Немецкого промышленного союза (BDI) Петер Лейбингер... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T10:40+0300

2025-04-21T10:40+0300

2025-04-21T10:40+0300

политика

германия

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома спонтанно принимает решения после введения торговых пошлин. Таким мнением поделился глава Немецкого промышленного союза (BDI) Петер Лейбингер в интервью газете Berliner Morgenpost.По словам Лейбингера, Трамп действует на инстинкте и стремится возродить промышленность и реиндустриализировать Америку. Трамп также считает, что Европейский союз эксплуатирует США и требует сбалансировать торговый дефицит."Трамп не играет в шахматы, он играет в шашки: следующий ход становится понятен после того, как сделан предыдущий", — резюмировал он.

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германия

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германия, сша, дональд трамп