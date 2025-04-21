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"Играет в шашки": в Германии жестко высказались о Трампе - 21.04.2025, ПРАЙМ
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"Играет в шашки": в Германии жестко высказались о Трампе
"Играет в шашки": в Германии жестко высказались о Трампе - 21.04.2025, ПРАЙМ
"Играет в шашки": в Германии жестко высказались о Трампе
Глава Белого дома спонтанно принимает решения после введения торговых пошлин. Таким мнением поделился глава Немецкого промышленного союза (BDI) Петер Лейбингер... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T10:40+0300
2025-04-21T10:40+0300
политика
германия
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома спонтанно принимает решения после введения торговых пошлин. Таким мнением поделился глава Немецкого промышленного союза (BDI) Петер Лейбингер в интервью газете Berliner Morgenpost.По словам Лейбингера, Трамп действует на инстинкте и стремится возродить промышленность и реиндустриализировать Америку. Трамп также считает, что Европейский союз эксплуатирует США и требует сбалансировать торговый дефицит."Трамп не играет в шахматы, он играет в шашки: следующий ход становится понятен после того, как сделан предыдущий", — резюмировал он.
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германия, сша, дональд трамп
Политика, ГЕРМАНИЯ, США, Дональд Трамп
10:40 21.04.2025
 
"Играет в шашки": в Германии жестко высказались о Трампе

Лейбингер: Трамп хочет сбалансировать торговый дефицит с помощью пошлин

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома спонтанно принимает решения после введения торговых пошлин. Таким мнением поделился глава Немецкого промышленного союза (BDI) Петер Лейбингер в интервью газете Berliner Morgenpost.
По словам Лейбингера, Трамп действует на инстинкте и стремится возродить промышленность и реиндустриализировать Америку. Трамп также считает, что Европейский союз эксплуатирует США и требует сбалансировать торговый дефицит.
"Трамп не играет в шахматы, он играет в шашки: следующий ход становится понятен после того, как сделан предыдущий", — резюмировал он.
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ПолитикаГЕРМАНИЯСШАДональд Трамп
 
 
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