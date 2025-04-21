https://1prime.ru/20250421/tramp-856895206.html
"Ради своих целей". В ФРГ рассказали, как ЕС мешает мирному плану Трампа
"Ради своих целей". В ФРГ рассказали, как ЕС мешает мирному плану Трампа - 21.04.2025, ПРАЙМ
"Ради своих целей". В ФРГ рассказали, как ЕС мешает мирному плану Трампа
Реализация инициативы президента США Дональда Трампа по разрешению конфликта в Украине может столкнуться с серьезными трудностями из-за сопротивления со стороны | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T20:16+0300
2025-04-21T20:16+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Реализация инициативы президента США Дональда Трампа по разрешению конфликта в Украине может столкнуться с серьезными трудностями из-за сопротивления со стороны европейских стран, заявил немецкий политолог Александр Рар.В своем Telegram-канале он отмечает, что Лондон, Париж и Берлин исключают мирный договор, предусматривающий территориальные потери Украины и изменение границ 1991 года."Кроме того, эти европейские державы видят Украину в НАТО и в Евросоюзе и усиление НАТО напрямую у российских границ. Они готовы поддерживать военные действия еще пять лет, для достижения своих целей", - написал политолог.Рар подчеркнул, что план американского президента, напротив, не предполагает вступления Украины в НАТО и может привести к расколу альянса из-за замедления военной помощи Киеву и Европейскому Союзу. Это создает дополнительные сложности для реализации задуманного.
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украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, ес, нато
Политика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ЕС, НАТО
"Ради своих целей". В ФРГ рассказали, как ЕС мешает мирному плану Трампа
Политолог Рар: Европа будут препятствовать реализации плана Трампа по Украине еще пять лет
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Реализация инициативы президента США Дональда Трампа по разрешению конфликта в Украине может столкнуться с серьезными трудностями из-за сопротивления со стороны европейских стран, заявил немецкий политолог Александр Рар.
В своем Telegram-канале он отмечает, что Лондон, Париж и Берлин исключают мирный договор, предусматривающий территориальные потери Украины и изменение границ 1991 года.
"Кроме того, эти европейские державы видят Украину в НАТО и в Евросоюзе и усиление НАТО напрямую у российских границ. Они готовы поддерживать военные действия еще пять лет, для достижения своих целей", - написал политолог.
Рар подчеркнул, что план американского президента, напротив, не предполагает вступления Украины в НАТО и может привести к расколу альянса из-за замедления военной помощи Киеву и Европейскому Союзу. Это создает дополнительные сложности для реализации задуманного.
США все еще оценивают возможность достижения сделки по Украине, пишет WP