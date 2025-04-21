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"Ради своих целей". В ФРГ рассказали, как ЕС мешает мирному плану Трампа - 21.04.2025, ПРАЙМ
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"Ради своих целей". В ФРГ рассказали, как ЕС мешает мирному плану Трампа
"Ради своих целей". В ФРГ рассказали, как ЕС мешает мирному плану Трампа - 21.04.2025, ПРАЙМ
"Ради своих целей". В ФРГ рассказали, как ЕС мешает мирному плану Трампа
Реализация инициативы президента США Дональда Трампа по разрешению конфликта в Украине может столкнуться с серьезными трудностями из-за сопротивления со стороны | 21.04.2025, ПРАЙМ
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2025-04-21T20:37+0300
политика
украина
сша
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
ес
нато
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Реализация инициативы президента США Дональда Трампа по разрешению конфликта в Украине может столкнуться с серьезными трудностями из-за сопротивления со стороны европейских стран, заявил немецкий политолог Александр Рар.В своем Telegram-канале он отмечает, что Лондон, Париж и Берлин исключают мирный договор, предусматривающий территориальные потери Украины и изменение границ 1991 года."Кроме того, эти европейские державы видят Украину в НАТО и в Евросоюзе и усиление НАТО напрямую у российских границ. Они готовы поддерживать военные действия еще пять лет, для достижения своих целей", - написал политолог.Рар подчеркнул, что план американского президента, напротив, не предполагает вступления Украины в НАТО и может привести к расколу альянса из-за замедления военной помощи Киеву и Европейскому Союзу. Это создает дополнительные сложности для реализации задуманного.
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украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, ес, нато
Политика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ЕС, НАТО
20:16 21.04.2025 (обновлено: 20:37 21.04.2025)
 
"Ради своих целей". В ФРГ рассказали, как ЕС мешает мирному плану Трампа

Политолог Рар: Европа будут препятствовать реализации плана Трампа по Украине еще пять лет

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Реализация инициативы президента США Дональда Трампа по разрешению конфликта в Украине может столкнуться с серьезными трудностями из-за сопротивления со стороны европейских стран, заявил немецкий политолог Александр Рар.
В своем Telegram-канале он отмечает, что Лондон, Париж и Берлин исключают мирный договор, предусматривающий территориальные потери Украины и изменение границ 1991 года.
"Кроме того, эти европейские державы видят Украину в НАТО и в Евросоюзе и усиление НАТО напрямую у российских границ. Они готовы поддерживать военные действия еще пять лет, для достижения своих целей", - написал политолог.
Рар подчеркнул, что план американского президента, напротив, не предполагает вступления Украины в НАТО и может привести к расколу альянса из-за замедления военной помощи Киеву и Европейскому Союзу. Это создает дополнительные сложности для реализации задуманного.
США - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
США все еще оценивают возможность достижения сделки по Украине, пишет WP
19:52
 
ПолитикаУКРАИНАСШАДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинЕСНАТО
 
 
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