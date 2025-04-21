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Банк России отметил снижение объема денежной массы страны

Банк России отметил снижение объема денежной массы страны - 21.04.2025, ПРАЙМ

Банк России отметил снижение объема денежной массы страны

Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в марте снизился на 1%, до 116,5 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T18:59+0300

2025-04-21T18:59+0300

2025-04-21T18:59+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в марте снизился на 1%, до 116,5 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 апреля составил 116,506 триллиона рублей, на 1 марта - 117,705 триллиона. Таким образом, объем денежной массы за месяц снизился на 1,199 триллиона рублей, или на 1%.

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россия, финансы, рф