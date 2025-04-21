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"Худший путь". Эксперт раскрыл, какой выбор Украины дорого ей обошелся - 21.04.2025, ПРАЙМ
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"Худший путь". Эксперт раскрыл, какой выбор Украины дорого ей обошелся
"Худший путь". Эксперт раскрыл, какой выбор Украины дорого ей обошелся - 21.04.2025, ПРАЙМ
"Худший путь". Эксперт раскрыл, какой выбор Украины дорого ей обошелся
Украина имела три возможных направления для своей внешней политики, но остановилась на худшем варианте. Об этом пишет норвежский экс-дипломат Ян-Эйлерт Аскерей... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T22:28+0300
2025-04-21T23:24+0300
политика
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Украина имела три возможных направления для своей внешней политики, но остановилась на худшем варианте. Об этом пишет норвежский экс-дипломат Ян-Эйлерт Аскерей в статье для Steigan."Нынешний конфликт - во многом следствие провальной политики самой Украины и ее западных союзников", - утверждает он.Аскерей ссылается на мнение стокгольмского военного эксперта Тормунда Хейера, который указывает на три стратегических пути для Украины, учитывая её географические и исторические особенности. По его словам, Украина могла бы либо объединиться с Россией, либо сохранить нейтралитет с оптимальными отношениями как с Востоком, так и с Западом, либо выбрать антироссийскую политику.По мнению экс-дипломата, именно антироссийский курс и реализует президент Зеленский. Это проявляется не только в сфере внешней политики, но и в отношении этнических русских, касающихся языка, религии, политических прав и автономного статуса. Он подчеркивает, что антироссийская политика может осуществляться только при условии зависимости от третьей силы — в данном случае от США и НАТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.
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украина, запад, сша, марк рубио, сергей лавров, нато, мид рф, россия
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, США, Марк Рубио, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ, РОССИЯ
22:28 21.04.2025 (обновлено: 23:24 21.04.2025)
 
"Худший путь". Эксперт раскрыл, какой выбор Украины дорого ей обошелся

Steigan: Киев выбрал провальный курс внешней политики, за что поплатился

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Украина имела три возможных направления для своей внешней политики, но остановилась на худшем варианте. Об этом пишет норвежский экс-дипломат Ян-Эйлерт Аскерей в статье для Steigan.
"Нынешний конфликт - во многом следствие провальной политики самой Украины и ее западных союзников", - утверждает он.
Аскерей ссылается на мнение стокгольмского военного эксперта Тормунда Хейера, который указывает на три стратегических пути для Украины, учитывая её географические и исторические особенности. По его словам, Украина могла бы либо объединиться с Россией, либо сохранить нейтралитет с оптимальными отношениями как с Востоком, так и с Западом, либо выбрать антироссийскую политику.
По мнению экс-дипломата, именно антироссийский курс и реализует президент Зеленский. Это проявляется не только в сфере внешней политики, но и в отношении этнических русских, касающихся языка, религии, политических прав и автономного статуса. Он подчеркивает, что антироссийская политика может осуществляться только при условии зависимости от третьей силы — в данном случае от США и НАТО.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
"Все будут мобилизованы". Депутат Рады раскрыл жестокий план Зеленского
20:01
 
ПолитикаУКРАИНАЗАПАДСШАМарк РубиоСергей ЛавровНАТОМИД РФРОССИЯ
 
 
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