https://1prime.ru/20250421/ukraina-856896836.html

"Худший путь". Эксперт раскрыл, какой выбор Украины дорого ей обошелся

"Худший путь". Эксперт раскрыл, какой выбор Украины дорого ей обошелся - 21.04.2025, ПРАЙМ

"Худший путь". Эксперт раскрыл, какой выбор Украины дорого ей обошелся

Украина имела три возможных направления для своей внешней политики, но остановилась на худшем варианте. Об этом пишет норвежский экс-дипломат Ян-Эйлерт Аскерей... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T22:28+0300

2025-04-21T22:28+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Украина имела три возможных направления для своей внешней политики, но остановилась на худшем варианте. Об этом пишет норвежский экс-дипломат Ян-Эйлерт Аскерей в статье для Steigan."Нынешний конфликт - во многом следствие провальной политики самой Украины и ее западных союзников", - утверждает он.Аскерей ссылается на мнение стокгольмского военного эксперта Тормунда Хейера, который указывает на три стратегических пути для Украины, учитывая её географические и исторические особенности. По его словам, Украина могла бы либо объединиться с Россией, либо сохранить нейтралитет с оптимальными отношениями как с Востоком, так и с Западом, либо выбрать антироссийскую политику.По мнению экс-дипломата, именно антироссийский курс и реализует президент Зеленский. Это проявляется не только в сфере внешней политики, но и в отношении этнических русских, касающихся языка, религии, политических прав и автономного статуса. Он подчеркивает, что антироссийская политика может осуществляться только при условии зависимости от третьей силы — в данном случае от США и НАТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.

https://1prime.ru/20250421/zelenskiy-856895048.html

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украина, запад, сша, марк рубио, сергей лавров, нато, мид рф, россия