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"Бунт неизбежен". На Украине назвали последствия территориальных уступок
"Бунт неизбежен". На Украине назвали последствия территориальных уступок - 21.04.2025, ПРАЙМ
"Бунт неизбежен". На Украине назвали последствия территориальных уступок
Территориальные уступки со стороны Киева могут спровоцировать внутренние конфликты и противостояния между как регионами, так и политическими партиями страны... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T23:25+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Территориальные уступки со стороны Киева могут спровоцировать внутренние конфликты и противостояния между как регионами, так и политическими партиями страны. Такое мнение высказал украинский политолог Константин Бондаренко.По мнению эксперта, вопрос о границах станет самым сложным при урегулировании конфликта."Если следующий президент подпишет определенный мирный договор, которым он признает новую границу, <...>это может привести к очень серьезному внутреннему противостоянию внутри Украины, вплоть до определенного бунта и противостояния между как регионами, так и политическими партиями", - сказал он в эфире канала Politeka.Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что США ожидают от Украины уступок для урегулирования кризиса, включая отказ от вступления в НАТО. Также обсуждается возможность признания Крыма российским и передачи США контроля над Запорожской АЭС.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Киев, Владимир Зеленский, НАТО
"Бунт неизбежен". На Украине назвали последствия территориальных уступок
Политолог Бондаренко: территориальные уступки могут дестабилизировать Украину изнутри
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Территориальные уступки со стороны Киева могут спровоцировать внутренние конфликты и противостояния между как регионами, так и политическими партиями страны. Такое мнение высказал украинский политолог Константин Бондаренко.
По мнению эксперта, вопрос о границах станет самым сложным при урегулировании конфликта.
"Если следующий президент подпишет определенный мирный договор, которым он признает новую границу, <...>это может привести к очень серьезному внутреннему противостоянию внутри Украины, вплоть до определенного бунта и противостояния между как регионами, так и политическими партиями", - сказал он в эфире канала Politeka.
Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что США ожидают от Украины уступок для урегулирования кризиса, включая отказ от вступления в НАТО. Также обсуждается возможность признания Крыма российским и передачи США контроля над Запорожской АЭС.
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