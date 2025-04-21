https://1prime.ru/20250421/ukraina-856897446.html

"Бунт неизбежен". На Украине назвали последствия территориальных уступок

"Бунт неизбежен". На Украине назвали последствия территориальных уступок - 21.04.2025, ПРАЙМ

"Бунт неизбежен". На Украине назвали последствия территориальных уступок

Территориальные уступки со стороны Киева могут спровоцировать внутренние конфликты и противостояния между как регионами, так и политическими партиями страны... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T23:25+0300

2025-04-21T23:25+0300

2025-04-21T23:26+0300

политика

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Территориальные уступки со стороны Киева могут спровоцировать внутренние конфликты и противостояния между как регионами, так и политическими партиями страны. Такое мнение высказал украинский политолог Константин Бондаренко.По мнению эксперта, вопрос о границах станет самым сложным при урегулировании конфликта."Если следующий президент подпишет определенный мирный договор, которым он признает новую границу, <...>это может привести к очень серьезному внутреннему противостоянию внутри Украины, вплоть до определенного бунта и противостояния между как регионами, так и политическими партиями", - сказал он в эфире канала Politeka.Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что США ожидают от Украины уступок для урегулирования кризиса, включая отказ от вступления в НАТО. Также обсуждается возможность признания Крыма российским и передачи США контроля над Запорожской АЭС.

https://1prime.ru/20250421/ukraina-856896836.html

украина

сша

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россия, украина, сша, киев, владимир зеленский, нато