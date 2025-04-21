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"Его дни сочтены". Эксперт объяснил, почему Зеленский нарушил перемирие - 21.04.2025, ПРАЙМ
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"Его дни сочтены". Эксперт объяснил, почему Зеленский нарушил перемирие
"Его дни сочтены". Эксперт объяснил, почему Зеленский нарушил перемирие - 21.04.2025, ПРАЙМ
"Его дни сочтены". Эксперт объяснил, почему Зеленский нарушил перемирие
Многочисленные нарушения пасхального перемирия со стороны Украины указывают на стремление киевского режима удерживать власть, а не урегулировать конфликт. Об... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T17:46+0300
2025-04-21T17:46+0300
политика
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БЕЙРУТ, 21 апр - ПРАЙМ. Многочисленные нарушения пасхального перемирия со стороны Украины указывают на стремление киевского режима удерживать власть, а не урегулировать конфликт. Об этом заявил в интервью РИА Новости профессор международного права, бывший советник ООН по юридическим вопросам Эли Хатем. Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, действовало с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Сообщалось, что российские войска были готовы к отражению возможных нарушений. Министерство обороны РФ заявило о 4,9 тысячах нарушений перемирия украинской стороной за время его действия."Дни Владимира Зеленского у власти сочтены. Он понимает, что в ближайшие недели или месяцы будет вынужден объявить о проведении выборов, которые в итоге положат конец нынешнему режиму, созданному при поддержке спецслужб США, ряда союзников Вашингтона по НАТО и ряда стран Восточной Европы с целью реализации враждебного милитаристского проекта против России на украинской земле", - считает Хатем. По мнению эксперта, киевский режим, являясь "главным врагом Украины", преследует цель удержания власти, а не урегулирования конфликта.Хатем также отметил, что президент США Дональд Трамп приоритетом считает выполнение предвыборных обещаний, включая "прекращение войны США и Европы против России". Он добавил, что политика Трампа основана на дипломатическом решении кризиса, несмотря на сопротивление некоторых стран, поддерживающих Зеленского. Трамп, по мнению эксперта, делает ставку на двусторонние переговоры, включая переговоры с Великобританией, которую Хатем обвиняет в "разжигании конфликта".
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украина, сша, рф, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, оон, нато
Политика, УКРАИНА, США, РФ, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН, НАТО
17:46 21.04.2025
 
"Его дни сочтены". Эксперт объяснил, почему Зеленский нарушил перемирие

Экс-советник ООН Хатем: Зеленский понимает, что его дни у власти сочтены

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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БЕЙРУТ, 21 апр - ПРАЙМ. Многочисленные нарушения пасхального перемирия со стороны Украины указывают на стремление киевского режима удерживать власть, а не урегулировать конфликт. Об этом заявил в интервью РИА Новости профессор международного права, бывший советник ООН по юридическим вопросам Эли Хатем.
Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, действовало с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Сообщалось, что российские войска были готовы к отражению возможных нарушений. Министерство обороны РФ заявило о 4,9 тысячах нарушений перемирия украинской стороной за время его действия.
"Дни Владимира Зеленского у власти сочтены. Он понимает, что в ближайшие недели или месяцы будет вынужден объявить о проведении выборов, которые в итоге положат конец нынешнему режиму, созданному при поддержке спецслужб США, ряда союзников Вашингтона по НАТО и ряда стран Восточной Европы с целью реализации враждебного милитаристского проекта против России на украинской земле", - считает Хатем.
По мнению эксперта, киевский режим, являясь "главным врагом Украины", преследует цель удержания власти, а не урегулирования конфликта.
Хатем также отметил, что президент США Дональд Трамп приоритетом считает выполнение предвыборных обещаний, включая "прекращение войны США и Европы против России". Он добавил, что политика Трампа основана на дипломатическом решении кризиса, несмотря на сопротивление некоторых стран, поддерживающих Зеленского. Трамп, по мнению эксперта, делает ставку на двусторонние переговоры, включая переговоры с Великобританией, которую Хатем обвиняет в "разжигании конфликта".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
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10:00
 
ПолитикаУКРАИНАСШАРФВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинООННАТО
 
 
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