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Юань открыл торги в понедельник снижением
Юань открыл торги в понедельник снижением - 21.04.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги в понедельник снижением
Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника теряет до 10,97 рубля, следует из данных Московской биржи. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T10:09+0300
2025-04-21T10:09+0300
2025-04-21T10:09+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника теряет до 10,97 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 7 копеек, до 10,97 рубля.
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рынки, юань
Юань открыл торги в понедельник снижением
Курс юаня на Мосбирже снизился до 10,97 рубля
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника теряет до 10,97 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 7 копеек, до 10,97 рубля.