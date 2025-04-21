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Юань открыл торги в понедельник снижением

Юань открыл торги в понедельник снижением - 21.04.2025, ПРАЙМ

Юань открыл торги в понедельник снижением

Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника теряет до 10,97 рубля, следует из данных Московской биржи. | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T10:09+0300

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2025-04-21T10:09+0300

экономика

рынки

юань

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника теряет до 10,97 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 7 копеек, до 10,97 рубля.

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рынки, юань