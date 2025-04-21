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Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР
Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР - 21.04.2025, ПРАЙМ
Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой, сообщила пресс-служба Кремля. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T18:44+0300
2025-04-21T18:44+0300
2025-04-21T18:44+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой, сообщила пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой. Обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной областях", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, учитывая заинтересованность южноафриканской стороны в содействии поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса, Путин изложил принципиальную российскую позицию относительно необходимости устранения первопричин конфликта и обеспечения интересов безопасности России. "Президент России поздравил Сирила Рамафозу и весь южноафриканский народ с предстоящим 27 апреля национальным праздником ЮАР – Днем свободы. Условленно о продолжении контактов на различных уровнях", - добавила пресс-служба.
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Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЮАР, Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР
Путин провел телефонный разговор с президентом Южно-Африканской Республики Рамафозой
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой, сообщила пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой. Обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной областях", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, учитывая заинтересованность южноафриканской стороны в содействии поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса, Путин изложил принципиальную российскую позицию относительно необходимости устранения первопричин конфликта и обеспечения интересов безопасности России.
"Президент России поздравил Сирила Рамафозу и весь южноафриканский народ с предстоящим 27 апреля национальным праздником ЮАР – Днем свободы. Условленно о продолжении контактов на различных уровнях", - добавила пресс-служба.
Россия и КНР усиливают влияние в ЮАР после сокращения помощи США, пишет WP