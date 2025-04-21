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Новосибирские ученые разработали суперлегкую защиту для беспилотников
Новосибирские ученые разработали суперлегкую защиту для беспилотников - 21.04.2025, ПРАЙМ
Новосибирские ученые разработали суперлегкую защиту для беспилотников
Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали суперлегкую защитную "сетку" для беспилотников, она позволит сохранить дрон... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T09:44+0300
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НОВОСИБИРСК, 21 апр – ПРАЙМ. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали суперлегкую защитную "сетку" для беспилотников, она позволит сохранить дрон в замкнутых пространствах и при падении с высоты, сообщает вуз в понедельник. "Разработка представляет собой сферу из карбоновых трубок и скрепляющих их пластмассовых перемычек, внутрь которой можно поместить семидюймовый квадрокоптер. Небольшой вес и довольно крупный размер сферы - около 50 на 50 сантиметров - позволяет беспилотнику без проблем передвигаться вместе с защитой, но самое главное - не пострадать после падения", - говорится в сообщении. Конструкцию, которая надежно защищает летательный аппарат даже при падении с высоты около десяти метров, разработали в молодежной научной лаборатории беспилотных авиационных систем факультета летательных аппаратов НГТУ. "Ребята занялись техническим заданием после проектно-образовательного мероприятия "Остров-2024", изначально добивались легкости и прочности. Сейчас прототип весит около 200 граммов и состоит из карбоновых трубок и напечатанных на 3D-принтере пластмассовых перемычек, но в будущем планируется сделать вариант перемычек из термопласт", - рассказал руководитель лаборатории Дмитрий Сергеев. Он отметил, что конструкция будет пользоваться спросом при работе с дронами в замкнутых пространствах, где велика вероятность задеть БПЛА стены или потолок. Кроме того, и на открытых площадках карбоновая сфера позволит уберечь беспилотник начинающего оператора от многочисленных падений и ударов о деревья. Новая защита также позволяет дрону после падения взлететь самостоятельно. По оценке специалистов, стоимость защитной сферы не превышает семи тысяч рублей, в то время как стоимость летательного аппарата с оборудованием может достигать нескольких миллионов рублей.
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технологии, общество , новосибирск
Технологии, Общество , НОВОСИБИРСК
Новосибирские ученые разработали суперлегкую защиту для беспилотников
Новосибирские ученые разработали суперлегкую защитную "сетку" для беспилотников
НОВОСИБИРСК, 21 апр – ПРАЙМ. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали суперлегкую защитную "сетку" для беспилотников, она позволит сохранить дрон в замкнутых пространствах и при падении с высоты, сообщает вуз в понедельник.
"Разработка представляет собой сферу из карбоновых трубок и скрепляющих их пластмассовых перемычек, внутрь которой можно поместить семидюймовый квадрокоптер. Небольшой вес и довольно крупный размер сферы - около 50 на 50 сантиметров - позволяет беспилотнику без проблем передвигаться вместе с защитой, но самое главное - не пострадать после падения", - говорится в сообщении.
Конструкцию, которая надежно защищает летательный аппарат даже при падении с высоты около десяти метров, разработали в молодежной научной лаборатории беспилотных авиационных систем факультета летательных аппаратов НГТУ.
"Ребята занялись техническим заданием после проектно-образовательного мероприятия "Остров-2024", изначально добивались легкости и прочности. Сейчас прототип весит около 200 граммов и состоит из карбоновых трубок и напечатанных на 3D-принтере пластмассовых перемычек, но в будущем планируется сделать вариант перемычек из термопласт", - рассказал руководитель лаборатории Дмитрий Сергеев.
Он отметил, что конструкция будет пользоваться спросом при работе с дронами в замкнутых пространствах, где велика вероятность задеть БПЛА стены или потолок. Кроме того, и на открытых площадках карбоновая сфера позволит уберечь беспилотник начинающего оператора от многочисленных падений и ударов о деревья. Новая защита также позволяет дрону после падения взлететь самостоятельно.
По оценке специалистов, стоимость защитной сферы не превышает семи тысяч рублей, в то время как стоимость летательного аппарата с оборудованием может достигать нескольких миллионов рублей.
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