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"Дело техники": в Раде рассказали о поворотном моменте для Зеленского - 21.04.2025, ПРАЙМ
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"Дело техники": в Раде рассказали о поворотном моменте для Зеленского
"Дело техники": в Раде рассказали о поворотном моменте для Зеленского - 21.04.2025, ПРАЙМ
"Дело техники": в Раде рассказали о поворотном моменте для Зеленского
Если глава киевского режима Владимир Зеленский признает Крым российской территорией, то признание остальных регионов будет просто формальностью. Таким мнением... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T08:33+0300
2025-04-21T08:33+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Если глава киевского режима Владимир Зеленский признает Крым российской территорией, то признание остальных регионов будет просто формальностью. Таким мнением поделился в своем Telegram-канале находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский."На мой взгляд, сейчас мы находимся в точке наибольшей вероятности заключения перемирия. При этом, если Зеленского заставят признать Крым российским, то остальные территории — станут делом техники", — заметил нардеп.Дубинский отметил, что Зеленский столкнулся с угрозой санкций, которая повлияла на его позицию и переговоры с Россией и США. Кроме того, Виктория Шпарц, конгрессвумен из США украинского происхождения, выступила за отказ Киева от претензий на освобожденные Россией территории и призвала к отставке Зеленского, назвав его переизбрание угрозой для Украины.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
08:33 21.04.2025
 
"Дело техники": в Раде рассказали о поворотном моменте для Зеленского

Депутат Дубинский: признание Крыма станет для Зеленского поворотным моментом

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Если глава киевского режима Владимир Зеленский признает Крым российской территорией, то признание остальных регионов будет просто формальностью. Таким мнением поделился в своем Telegram-канале находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"На мой взгляд, сейчас мы находимся в точке наибольшей вероятности заключения перемирия. При этом, если Зеленского заставят признать Крым российским, то остальные территории — станут делом техники", — заметил нардеп.
Дубинский отметил, что Зеленский столкнулся с угрозой санкций, которая повлияла на его позицию и переговоры с Россией и США. Кроме того, Виктория Шпарц, конгрессвумен из США украинского происхождения, выступила за отказ Киева от претензий на освобожденные Россией территории и призвала к отставке Зеленского, назвав его переизбрание угрозой для Украины.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
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