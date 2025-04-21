https://1prime.ru/20250421/zelenskiy-856866531.html
"Дело техники": в Раде рассказали о поворотном моменте для Зеленского
"Дело техники": в Раде рассказали о поворотном моменте для Зеленского - 21.04.2025, ПРАЙМ
"Дело техники": в Раде рассказали о поворотном моменте для Зеленского
Если глава киевского режима Владимир Зеленский признает Крым российской территорией, то признание остальных регионов будет просто формальностью. Таким мнением... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T08:33+0300
2025-04-21T08:33+0300
2025-04-21T08:33+0300
политика
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Если глава киевского режима Владимир Зеленский признает Крым российской территорией, то признание остальных регионов будет просто формальностью. Таким мнением поделился в своем Telegram-канале находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский."На мой взгляд, сейчас мы находимся в точке наибольшей вероятности заключения перемирия. При этом, если Зеленского заставят признать Крым российским, то остальные территории — станут делом техники", — заметил нардеп.Дубинский отметил, что Зеленский столкнулся с угрозой санкций, которая повлияла на его позицию и переговоры с Россией и США. Кроме того, Виктория Шпарц, конгрессвумен из США украинского происхождения, выступила за отказ Киева от претензий на освобожденные Россией территории и призвала к отставке Зеленского, назвав его переизбрание угрозой для Украины.
https://1prime.ru/20250420/vybory-856861627.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Дело техники": в Раде рассказали о поворотном моменте для Зеленского
Депутат Дубинский: признание Крыма станет для Зеленского поворотным моментом
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Если глава киевского режима Владимир Зеленский признает Крым российской территорией, то признание остальных регионов будет просто формальностью. Таким мнением поделился в своем Telegram-канале находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"На мой взгляд, сейчас мы находимся в точке наибольшей вероятности заключения перемирия. При этом, если Зеленского заставят признать Крым российским, то остальные территории — станут делом техники", — заметил нардеп.
Дубинский отметил, что Зеленский столкнулся с угрозой санкций, которая повлияла на его позицию и переговоры с Россией и США. Кроме того, Виктория Шпарц, конгрессвумен из США украинского происхождения, выступила за отказ Киева от претензий на освобожденные Россией территории и призвала к отставке Зеленского, назвав его переизбрание угрозой для Украины.
США потребовали от Зеленского отменить военное положение, заявили в Раде