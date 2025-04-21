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"Дело техники": в Раде рассказали о поворотном моменте для Зеленского

"Дело техники": в Раде рассказали о поворотном моменте для Зеленского - 21.04.2025, ПРАЙМ

"Дело техники": в Раде рассказали о поворотном моменте для Зеленского

Если глава киевского режима Владимир Зеленский признает Крым российской территорией, то признание остальных регионов будет просто формальностью. Таким мнением... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T08:33+0300

2025-04-21T08:33+0300

2025-04-21T08:33+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Если глава киевского режима Владимир Зеленский признает Крым российской территорией, то признание остальных регионов будет просто формальностью. Таким мнением поделился в своем Telegram-канале находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский."На мой взгляд, сейчас мы находимся в точке наибольшей вероятности заключения перемирия. При этом, если Зеленского заставят признать Крым российским, то остальные территории — станут делом техники", — заметил нардеп.Дубинский отметил, что Зеленский столкнулся с угрозой санкций, которая повлияла на его позицию и переговоры с Россией и США. Кроме того, Виктория Шпарц, конгрессвумен из США украинского происхождения, выступила за отказ Киева от претензий на освобожденные Россией территории и призвала к отставке Зеленского, назвав его переизбрание угрозой для Украины.

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украина, владимир зеленский