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"Все будут мобилизованы". Депутат Рады раскрыл жестокий план Зеленского
"Все будут мобилизованы". Депутат Рады раскрыл жестокий план Зеленского - 21.04.2025, ПРАЙМ
"Все будут мобилизованы". Депутат Рады раскрыл жестокий план Зеленского
Владимир Зеленский может использовать мобилизацию для принуждения избирателей к голосованию на следующих выборах президента в свою пользу, заявил депутат... | 21.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский может использовать мобилизацию для принуждения избирателей к голосованию на следующих выборах президента в свою пользу, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков, его мнение опубликовала Страна.ua."Я понимаю, как это произойдет. ТЦК поставят людей возле каждого участка, и все те, кто не поддерживает действующую власть, будут мобилизованы прямо у избирательных участков", - сказал он.В марте 2024 года спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что Украина согласилась на проведение выборов.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, и был объявлен указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд из страны. За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. С 18 мая 2024 года в стране действует закон об усилении мобилизации.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что проведение выборов в настоящее время является "несвоевременным".
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Политика, УКРАИНА, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Рада, США
"Все будут мобилизованы". Депутат Рады раскрыл жестокий план Зеленского
Разумков: Зеленский может вынудить украинцев голосовать за него под угрозой мобилизации
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский может использовать мобилизацию для принуждения избирателей к голосованию на следующих выборах президента в свою пользу, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков, его мнение опубликовала Страна.ua.
"Я понимаю, как это произойдет. ТЦК поставят людей возле каждого участка, и все те, кто не поддерживает действующую власть, будут мобилизованы прямо у избирательных участков", - сказал он.
В марте 2024 года спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что Украина согласилась на проведение выборов.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, и был объявлен указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд из страны. За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. С 18 мая 2024 года в стране действует закон об усилении мобилизации.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что проведение выборов в настоящее время является "несвоевременным".
США все еще оценивают возможность достижения сделки по Украине, пишет WP