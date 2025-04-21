https://1prime.ru/20250421/zelenskiy-856895048.html

"Все будут мобилизованы". Депутат Рады раскрыл жестокий план Зеленского

"Все будут мобилизованы". Депутат Рады раскрыл жестокий план Зеленского - 21.04.2025, ПРАЙМ

"Все будут мобилизованы". Депутат Рады раскрыл жестокий план Зеленского

Владимир Зеленский может использовать мобилизацию для принуждения избирателей к голосованию на следующих выборах президента в свою пользу, заявил депутат... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T20:01+0300

2025-04-21T20:01+0300

2025-04-21T20:35+0300

политика

украина

стив уиткофф

владимир путин

владимир зеленский

рада

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_bd48cfdfb03f9b831da7922ab0a780b4.jpg

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский может использовать мобилизацию для принуждения избирателей к голосованию на следующих выборах президента в свою пользу, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков, его мнение опубликовала Страна.ua."Я понимаю, как это произойдет. ТЦК поставят людей возле каждого участка, и все те, кто не поддерживает действующую власть, будут мобилизованы прямо у избирательных участков", - сказал он.В марте 2024 года спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что Украина согласилась на проведение выборов.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, и был объявлен указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд из страны. За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. С 18 мая 2024 года в стране действует закон об усилении мобилизации.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что проведение выборов в настоящее время является "несвоевременным".

https://1prime.ru/20250421/smi-856894872.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, стив уиткофф, владимир путин, владимир зеленский, рада, сша