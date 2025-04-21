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"Все будут мобилизованы". Депутат Рады раскрыл жестокий план Зеленского - 21.04.2025, ПРАЙМ
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"Все будут мобилизованы". Депутат Рады раскрыл жестокий план Зеленского
"Все будут мобилизованы". Депутат Рады раскрыл жестокий план Зеленского - 21.04.2025, ПРАЙМ
"Все будут мобилизованы". Депутат Рады раскрыл жестокий план Зеленского
Владимир Зеленский может использовать мобилизацию для принуждения избирателей к голосованию на следующих выборах президента в свою пользу, заявил депутат... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T20:01+0300
2025-04-21T20:35+0300
политика
украина
стив уиткофф
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский может использовать мобилизацию для принуждения избирателей к голосованию на следующих выборах президента в свою пользу, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков, его мнение опубликовала Страна.ua."Я понимаю, как это произойдет. ТЦК поставят людей возле каждого участка, и все те, кто не поддерживает действующую власть, будут мобилизованы прямо у избирательных участков", - сказал он.В марте 2024 года спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что Украина согласилась на проведение выборов.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, и был объявлен указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд из страны. За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. С 18 мая 2024 года в стране действует закон об усилении мобилизации.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что проведение выборов в настоящее время является "несвоевременным".
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украина, стив уиткофф, владимир путин, владимир зеленский, рада, сша
Политика, УКРАИНА, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Рада, США
20:01 21.04.2025 (обновлено: 20:35 21.04.2025)
 
"Все будут мобилизованы". Депутат Рады раскрыл жестокий план Зеленского

Разумков: Зеленский может вынудить украинцев голосовать за него под угрозой мобилизации

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский может использовать мобилизацию для принуждения избирателей к голосованию на следующих выборах президента в свою пользу, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков, его мнение опубликовала Страна.ua.
"Я понимаю, как это произойдет. ТЦК поставят людей возле каждого участка, и все те, кто не поддерживает действующую власть, будут мобилизованы прямо у избирательных участков", - сказал он.
В марте 2024 года спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что Украина согласилась на проведение выборов.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, и был объявлен указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд из страны. За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. С 18 мая 2024 года в стране действует закон об усилении мобилизации.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что проведение выборов в настоящее время является "несвоевременным".
США - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
США все еще оценивают возможность достижения сделки по Украине, пишет WP
19:52
 
ПолитикаУКРАИНАСтив УиткоффВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРадаСША
 
 
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