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Цена на золото обновила исторический рекорд

Цена на золото обновила исторический рекорд - 21.04.2025, ПРАЙМ

Цена на золото обновила исторический рекорд

Стоимость золота в понедельник растет примерно на 2%, обновляя исторический рекорд, следует из данных торгов. | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T08:41+0300

2025-04-21T08:41+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник растет примерно на 2%, обновляя исторический рекорд, следует из данных торгов. По состоянию на 8.28 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 64,45 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,94%, - до 3 392,85 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов понедельника котировки достигли нового исторического рекорда в 3 397,06 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 1,05% - до 32,81 доллара за унцию. В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 1,16%, до 98,23 пункта. Ослабление доллара увеличивает спрос на золото держателей других валют. Рынки обратили внимание на сделанное в пятницу заявление директора американского Национального экономического совета администрации Кевина Хассетта о том, что президент США Дональд Трамп вместе со своей командой продолжает изучать возможность увольнения главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. На прошлой неделе Трамп заявил, что Пауэлл должен был "уже давно" снизить ключевую ставку и призвал его покинуть пост. Ранее глава ФРС на мероприятии Экономического клуба Чикаго заявил, что уровень пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики.

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