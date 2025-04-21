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Стоимость золота обновила исторический рекорд

Стоимость золота обновила исторический рекорд - 21.04.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота обновила исторический рекорд

Стоимость золота в понедельник утром растет более чем на 2%, обновив исторический рекорд и превысив 3400 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T09:18+0300

2025-04-21T09:18+0300

2025-04-21T09:19+0300

экономика

золото

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет более чем на 2%, обновив исторический рекорд и превысив 3400 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 9.12 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 72,04 доллара, или на 2,16% относительно предыдущего закрытия, до 3 400,44 доллара за тройскую унцию; майского фьючерса на серебро - на 1,22%, до 32,868 доллара за унцию.

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золото