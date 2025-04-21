https://1prime.ru/20250421/zoloto-856875223.html

Эксперты ожидают роста рублевых цен золота

Эксперты ожидают роста рублевых цен золота - 21.04.2025, ПРАЙМ

Эксперты ожидают роста рублевых цен золота

Золото сохраняет потенциал роста, но он уже не будет таким взрывным, как в последние две недели, однако инвесторам, ожидающим к концу года ослабления рубля... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T12:19+0300

2025-04-21T12:19+0300

2025-04-21T12:19+0300

экономика

рынки

сша

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Золото сохраняет потенциал роста, но он уже не будет таким взрывным, как в последние две недели, однако инвесторам, ожидающим к концу года ослабления рубля против валют, можно купить золото в расчете на продолжение роста рублевых цен на него, что защитит их инвестиции, прокомментировали РИА Новости эксперты. За период с 7 апреля к понедельнику июньский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подскочил в цене на 14,6%, выше 3407 долларов за тройскую унцию, обновив исторический максимум. Главные факторы поддержки стоимости золота сохраняются: сложный геополитический фон, торговые войны, сопровождающиеся падением стоимости долларовых активов и самой валюты США до более чем трехлетних минимумов, перечисляет инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов. "Однако на рынке золота появились элементы "пузыря" в виде суперрентабельности бизнеса золотопроизводителей. Возможное падение спроса на "ювелирку" может сократить спрос на золото от ювелиров, которые обеспечивают 40-60% мирового спроса на золото", - добавляет он. Впрочем, пока всё складывается в рамках позитивного сценария: золотые запасы в мире ограничены, а добыча золота растёт медленно, увеличиваясь примерно на 1,7% в год, отмечает аналитик компании "Цифра брокер" Иван Ефанов. Ничего не указывает на то, что ситуация начнёт резко меняться в обратную сторону, золото в этом году еще подорожает и будет торговаться вблизи 3500 долларов за унцию, добавляет он. "Золото в рублях не может обновить исторический максимум уже около пяти месяцев из-за ослабления американской валюты против рубля. Поэтому, если мы ожидаем курс доллара в районе 100+ рублей на конец года, то сейчас у тех, кто не успел, есть хорошая возможность зайти в золото и отыграть текущее отставание за счёт прогнозируемого ослабления рубля, одновременно защитив инвестиции от этого", - резюмирует он.

https://1prime.ru/20250421/zoloto-856868639.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, сша, comex