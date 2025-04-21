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Эксперты ожидают роста рублевых цен золота - 21.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250421/zoloto-856875223.html
Эксперты ожидают роста рублевых цен золота
Эксперты ожидают роста рублевых цен золота - 21.04.2025, ПРАЙМ
Эксперты ожидают роста рублевых цен золота
Золото сохраняет потенциал роста, но он уже не будет таким взрывным, как в последние две недели, однако инвесторам, ожидающим к концу года ослабления рубля... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T12:19+0300
2025-04-21T12:19+0300
экономика
рынки
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Золото сохраняет потенциал роста, но он уже не будет таким взрывным, как в последние две недели, однако инвесторам, ожидающим к концу года ослабления рубля против валют, можно купить золото в расчете на продолжение роста рублевых цен на него, что защитит их инвестиции, прокомментировали РИА Новости эксперты. За период с 7 апреля к понедельнику июньский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подскочил в цене на 14,6%, выше 3407 долларов за тройскую унцию, обновив исторический максимум. Главные факторы поддержки стоимости золота сохраняются: сложный геополитический фон, торговые войны, сопровождающиеся падением стоимости долларовых активов и самой валюты США до более чем трехлетних минимумов, перечисляет инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов. "Однако на рынке золота появились элементы "пузыря" в виде суперрентабельности бизнеса золотопроизводителей. Возможное падение спроса на "ювелирку" может сократить спрос на золото от ювелиров, которые обеспечивают 40-60% мирового спроса на золото", - добавляет он. Впрочем, пока всё складывается в рамках позитивного сценария: золотые запасы в мире ограничены, а добыча золота растёт медленно, увеличиваясь примерно на 1,7% в год, отмечает аналитик компании "Цифра брокер" Иван Ефанов. Ничего не указывает на то, что ситуация начнёт резко меняться в обратную сторону, золото в этом году еще подорожает и будет торговаться вблизи 3500 долларов за унцию, добавляет он. "Золото в рублях не может обновить исторический максимум уже около пяти месяцев из-за ослабления американской валюты против рубля. Поэтому, если мы ожидаем курс доллара в районе 100+ рублей на конец года, то сейчас у тех, кто не успел, есть хорошая возможность зайти в золото и отыграть текущее отставание за счёт прогнозируемого ослабления рубля, одновременно защитив инвестиции от этого", - резюмирует он.
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рынки, сша, comex
Экономика, Рынки, США, Comex
12:19 21.04.2025
 
Эксперты ожидают роста рублевых цен золота

Эксперты: рублевые цены золота могут вырасти, защитив инвестиции

© fotolia.com / Scanrail%Золотые слитки
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© fotolia.com / Scanrail
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Золото сохраняет потенциал роста, но он уже не будет таким взрывным, как в последние две недели, однако инвесторам, ожидающим к концу года ослабления рубля против валют, можно купить золото в расчете на продолжение роста рублевых цен на него, что защитит их инвестиции, прокомментировали РИА Новости эксперты.
За период с 7 апреля к понедельнику июньский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подскочил в цене на 14,6%, выше 3407 долларов за тройскую унцию, обновив исторический максимум.
Главные факторы поддержки стоимости золота сохраняются: сложный геополитический фон, торговые войны, сопровождающиеся падением стоимости долларовых активов и самой валюты США до более чем трехлетних минимумов, перечисляет инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.
"Однако на рынке золота появились элементы "пузыря" в виде суперрентабельности бизнеса золотопроизводителей. Возможное падение спроса на "ювелирку" может сократить спрос на золото от ювелиров, которые обеспечивают 40-60% мирового спроса на золото", - добавляет он.
Впрочем, пока всё складывается в рамках позитивного сценария: золотые запасы в мире ограничены, а добыча золота растёт медленно, увеличиваясь примерно на 1,7% в год, отмечает аналитик компании "Цифра брокер" Иван Ефанов. Ничего не указывает на то, что ситуация начнёт резко меняться в обратную сторону, золото в этом году еще подорожает и будет торговаться вблизи 3500 долларов за унцию, добавляет он.
"Золото в рублях не может обновить исторический максимум уже около пяти месяцев из-за ослабления американской валюты против рубля. Поэтому, если мы ожидаем курс доллара в районе 100+ рублей на конец года, то сейчас у тех, кто не успел, есть хорошая возможность зайти в золото и отыграть текущее отставание за счёт прогнозируемого ослабления рубля, одновременно защитив инвестиции от этого", - резюмирует он.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Стоимость золота обновила исторический рекорд
09:18
 
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