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Аналитик раскрыл, как "правило Трампа" толкает золото вверх

Аналитик раскрыл, как "правило Трампа" толкает золото вверх - 21.04.2025, ПРАЙМ

Аналитик раскрыл, как "правило Трампа" толкает золото вверх

Рост цены золота до рекордных $3396 обусловлен целым комплексом факторов. Главными драйверами выступают тарифная политика Трампа, создающая неопределенность на... | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T13:24+0300

2025-04-21T13:24+0300

2025-04-21T13:24+0300

золото

рынки

мировая экономика

владислав антонов

bitriver

сша

джером пауэлл

федрезерв

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МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. Рост цены золота до рекордных $3396 обусловлен целым комплексом факторов. Главными драйверами выступают тарифная политика Трампа, создающая неопределенность на рынках, и усиливающаяся геополитическая напряженность. Дополнительную поддержку оказывает активное пополнение золотых резервов центральными банками, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов."Золото имеет все шансы продолжить рост, несмотря на недавние ястребиные заявления ФРС. Целевой уровень в $3500 выглядит реалистичным в ближайшей перспективе", - считает он.Однако стоит учитывать, что последние заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о возможном пересмотре политики снижения ставок могут укрепить доллар и оказать временное давление на цену золота.Отдельно стоит отметить влияние циркулирующих на рынке слухов о возможном давлении президента Трампа на председателя ФРС Джерома Пауэлла с целью его отставки. Эти спекуляции усиливают неопределенность относительно будущей монетарной политики США и оказывают дополнительное давление на американский доллар. По словам Антонова, ослабление доллара традиционно поддерживает цены на золото, деноминированное в американской валюте. Если эти слухи получат подтверждение или Трамп публично выскажется о необходимости смены руководства ФРС, возможен новый виток роста цен на драгоценный металл, поскольку инвесторы будут искать защитные активы в условиях возросшей волатильности финансовых рынков.При этом важно отметить признаки параболического роста, который исторически часто завершается резкой коррекцией. Цель сейчас $3500, а поддержка около $3200 будет ключевой для сохранения восходящего тренда, считает аналитик.Заявления Трампа о "золотом правиле" (кто владеет золотом — тот и устанавливает правила) и его намеки на скорое урегулирование конфликта между Россией и Украиной также играют существенную роль в формировании настроений инвесторов и могут стать дополнительным катализатором для движения цен на драгоценный металл.

https://1prime.ru/20250421/zoloto-856875223.html

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золото, рынки, мировая экономика, владислав антонов, bitriver, сша, джером пауэлл, федрезерв