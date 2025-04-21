Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик раскрыл, как "правило Трампа" толкает золото вверх - 21.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250421/zoloto-856878493.html
Аналитик раскрыл, как "правило Трампа" толкает золото вверх
Аналитик раскрыл, как "правило Трампа" толкает золото вверх - 21.04.2025, ПРАЙМ
Аналитик раскрыл, как "правило Трампа" толкает золото вверх
Рост цены золота до рекордных $3396 обусловлен целым комплексом факторов. Главными драйверами выступают тарифная политика Трампа, создающая неопределенность на... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T13:24+0300
2025-04-21T13:24+0300
золото
рынки
мировая экономика
владислав антонов
bitriver
сша
джером пауэлл
федрезерв
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/76/842087671_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_9ab47aa5f7f9d13d0cc1c0cd36d8d153.jpg
МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. Рост цены золота до рекордных $3396 обусловлен целым комплексом факторов. Главными драйверами выступают тарифная политика Трампа, создающая неопределенность на рынках, и усиливающаяся геополитическая напряженность. Дополнительную поддержку оказывает активное пополнение золотых резервов центральными банками, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов."Золото имеет все шансы продолжить рост, несмотря на недавние ястребиные заявления ФРС. Целевой уровень в $3500 выглядит реалистичным в ближайшей перспективе", - считает он.Однако стоит учитывать, что последние заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о возможном пересмотре политики снижения ставок могут укрепить доллар и оказать временное давление на цену золота.Отдельно стоит отметить влияние циркулирующих на рынке слухов о возможном давлении президента Трампа на председателя ФРС Джерома Пауэлла с целью его отставки. Эти спекуляции усиливают неопределенность относительно будущей монетарной политики США и оказывают дополнительное давление на американский доллар. По словам Антонова, ослабление доллара традиционно поддерживает цены на золото, деноминированное в американской валюте. Если эти слухи получат подтверждение или Трамп публично выскажется о необходимости смены руководства ФРС, возможен новый виток роста цен на драгоценный металл, поскольку инвесторы будут искать защитные активы в условиях возросшей волатильности финансовых рынков.При этом важно отметить признаки параболического роста, который исторически часто завершается резкой коррекцией. Цель сейчас $3500, а поддержка около $3200 будет ключевой для сохранения восходящего тренда, считает аналитик.Заявления Трампа о "золотом правиле" (кто владеет золотом — тот и устанавливает правила) и его намеки на скорое урегулирование конфликта между Россией и Украиной также играют существенную роль в формировании настроений инвесторов и могут стать дополнительным катализатором для движения цен на драгоценный металл.
https://1prime.ru/20250421/zoloto-856875223.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/76/842087671_546:0:3277:2048_1920x0_80_0_0_028ce03a8e203b0e411da87e0d432ed5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
золото, рынки, мировая экономика, владислав антонов, bitriver, сша, джером пауэлл, федрезерв
золото, Рынки, Мировая экономика, Владислав Антонов, BitRiver, США, Джером Пауэлл, Федрезерв
13:24 21.04.2025
 
Аналитик раскрыл, как "правило Трампа" толкает золото вверх

Аналитик Антонов: золото растет на фоне действий и заявлений Трампа

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. Рост цены золота до рекордных $3396 обусловлен целым комплексом факторов. Главными драйверами выступают тарифная политика Трампа, создающая неопределенность на рынках, и усиливающаяся геополитическая напряженность. Дополнительную поддержку оказывает активное пополнение золотых резервов центральными банками, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
"Золото имеет все шансы продолжить рост, несмотря на недавние ястребиные заявления ФРС. Целевой уровень в $3500 выглядит реалистичным в ближайшей перспективе", - считает он.
Однако стоит учитывать, что последние заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о возможном пересмотре политики снижения ставок могут укрепить доллар и оказать временное давление на цену золота.
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Эксперты ожидают роста рублевых цен золота
12:19
Отдельно стоит отметить влияние циркулирующих на рынке слухов о возможном давлении президента Трампа на председателя ФРС Джерома Пауэлла с целью его отставки. Эти спекуляции усиливают неопределенность относительно будущей монетарной политики США и оказывают дополнительное давление на американский доллар.
По словам Антонова, ослабление доллара традиционно поддерживает цены на золото, деноминированное в американской валюте. Если эти слухи получат подтверждение или Трамп публично выскажется о необходимости смены руководства ФРС, возможен новый виток роста цен на драгоценный металл, поскольку инвесторы будут искать защитные активы в условиях возросшей волатильности финансовых рынков.
При этом важно отметить признаки параболического роста, который исторически часто завершается резкой коррекцией. Цель сейчас $3500, а поддержка около $3200 будет ключевой для сохранения восходящего тренда, считает аналитик.
Заявления Трампа о "золотом правиле" (кто владеет золотом — тот и устанавливает правила) и его намеки на скорое урегулирование конфликта между Россией и Украиной также играют существенную роль в формировании настроений инвесторов и могут стать дополнительным катализатором для движения цен на драгоценный металл.
 
золотоРынкиМировая экономикаВладислав АнтоновBitRiverСШАДжером ПауэллФедрезерв
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала