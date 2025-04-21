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Стоимость золота достигла нового исторического рекорда - 21.04.2025, ПРАЙМ
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Стоимость золота достигла нового исторического рекорда
Стоимость золота достигла нового исторического рекорда - 21.04.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота достигла нового исторического рекорда
Стоимость золота в понедельник днем растет более чем на 3%, обновив исторический рекорд и впервые превысив 3430 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют... | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T16:06+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник днем растет более чем на 3%, обновив исторический рекорд и впервые превысив 3430 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.01 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 102,31 доллара, или на 3,07% относительно предыдущего закрытия, до 3 430,71 доллара за тройскую унцию; майского фьючерса на серебро - на 1,92%, до 33,093 доллара за унцию.
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Экономика, Рынки, Торги, МОСКВА, Comex
16:06 21.04.2025
 
Стоимость золота достигла нового исторического рекорда

Золото обновило исторический рекорд и впервые превысило 3430 долларов за унцию

© РЕН ТВ . Александр Паниотов" Золото
 Золото - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© РЕН ТВ . Александр Паниотов
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник днем растет более чем на 3%, обновив исторический рекорд и впервые превысив 3430 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.01 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 102,31 доллара, или на 3,07% относительно предыдущего закрытия, до 3 430,71 доллара за тройскую унцию; майского фьючерса на серебро - на 1,92%, до 33,093 доллара за унцию.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
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