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Стоимость золота превысила 3 440 долларов за тройскую унцию

Стоимость золота превысила 3 440 долларов за тройскую унцию - 21.04.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота превысила 3 440 долларов за тройскую унцию

Стоимость золота растет более чем на 3% по отношению к закрытию пятницы и уже превысила 3 440 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 21.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-21T17:52+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота растет более чем на 3% по отношению к закрытию пятницы и уже превысила 3 440 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 17.42 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 100,59 доллара относительно закрытия пятницы, или на 3,02%, до 3 428,99 доллара за тройскую унцию. А минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 3 442 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает в то же время на 0,56% - до 32,653 доллара за унцию. Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл должен был "уже давно" снизить учетную ставку, и призвал его покинуть пост. Тем временем ранее глава ФРС на мероприятии Экономического клуба Чикаго сказал, что уровень импортных пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать в себя рост инфляции в стране и замедление роста экономики. Позднее в пятницу директор американского Национального экономического совета США Кевин Хассетт заявил, что американский президент продолжает изучать возможность увольнения Пауэлла. Помимо прочего, перспективы увольнения Пауэлла в значительной степени отразились на курсе доллара, что, в свою очередь, оказывает влияние на котировки золота. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) ранее в понедельник опускался до минимума с марта 2022 года.

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