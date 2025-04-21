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Стоимость золота превысила 3 440 долларов за тройскую унцию - 21.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250421/zoloto-856890945.html
Стоимость золота превысила 3 440 долларов за тройскую унцию
Стоимость золота превысила 3 440 долларов за тройскую унцию - 21.04.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота превысила 3 440 долларов за тройскую унцию
Стоимость золота растет более чем на 3% по отношению к закрытию пятницы и уже превысила 3 440 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 21.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-21T17:52+0300
2025-04-21T17:52+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота растет более чем на 3% по отношению к закрытию пятницы и уже превысила 3 440 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 17.42 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 100,59 доллара относительно закрытия пятницы, или на 3,02%, до 3 428,99 доллара за тройскую унцию. А минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 3 442 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает в то же время на 0,56% - до 32,653 доллара за унцию. Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл должен был "уже давно" снизить учетную ставку, и призвал его покинуть пост. Тем временем ранее глава ФРС на мероприятии Экономического клуба Чикаго сказал, что уровень импортных пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать в себя рост инфляции в стране и замедление роста экономики. Позднее в пятницу директор американского Национального экономического совета США Кевин Хассетт заявил, что американский президент продолжает изучать возможность увольнения Пауэлла. Помимо прочего, перспективы увольнения Пауэлла в значительной степени отразились на курсе доллара, что, в свою очередь, оказывает влияние на котировки золота. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) ранее в понедельник опускался до минимума с марта 2022 года.
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рынки, сша, москва, джером пауэлл, дональд трамп, comex
Экономика, Рынки, США, МОСКВА, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Comex
17:52 21.04.2025
 
Стоимость золота превысила 3 440 долларов за тройскую унцию

Золото обновило исторический рекорд и впервые превысило 3440 долларов за унцию

© fotolia.com / dimdimich%Золотые слитки
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
© fotolia.com / dimdimich
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота растет более чем на 3% по отношению к закрытию пятницы и уже превысила 3 440 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.42 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 100,59 доллара относительно закрытия пятницы, или на 3,02%, до 3 428,99 доллара за тройскую унцию. А минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 3 442 доллара за тройскую унцию.
Майский фьючерс на серебро дорожает в то же время на 0,56% - до 32,653 доллара за унцию.
Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл должен был "уже давно" снизить учетную ставку, и призвал его покинуть пост. Тем временем ранее глава ФРС на мероприятии Экономического клуба Чикаго сказал, что уровень импортных пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать в себя рост инфляции в стране и замедление роста экономики.
Позднее в пятницу директор американского Национального экономического совета США Кевин Хассетт заявил, что американский президент продолжает изучать возможность увольнения Пауэлла.
Помимо прочего, перспективы увольнения Пауэлла в значительной степени отразились на курсе доллара, что, в свою очередь, оказывает влияние на котировки золота. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) ранее в понедельник опускался до минимума с марта 2022 года.
Золотые слитки
Золото может подорожать до $3500 за тройскую унцию, считают эксперты
16:55
 
ЭкономикаРынкиСШАМОСКВАДжером ПауэллДональд ТрампComex
 
 
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