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В АЭИ оценили потенциал сотрудничества России и Омана - 22.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В АЭИ оценили потенциал сотрудничества России и Омана
В АЭИ оценили потенциал сотрудничества России и Омана - 22.04.2025, ПРАЙМ
В АЭИ оценили потенциал сотрудничества России и Омана
Оман может стать для российского бизнеса транспортно-логистическим центром для продвижения товаров на рынок стран Персидского залива, который оценивается в 2... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T13:12+0300
2025-04-22T13:12+0300
экономика
бизнес
россия
оман
персидский залив
оаэ
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Оман может стать для российского бизнеса транспортно-логистическим центром для продвижения товаров на рынок стран Персидского залива, который оценивается в 2 триллиона долларов, заявила РИА Новости руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Кристина Танцюра. Президент России Владимир Путин во вторник проведет переговоры в узком составе с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом, а также в формате государственного обеда, кроме того, состоится обмен подписанными документами, ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "У экономических отношений России и Омана большой потенциал... Расположение Омана позволяет ему функционировать в качестве транспортно-логистического хаба мирового уровня: благодаря чему российские товары могут распространяться на рынок других стран Персидского залива, оцениваемый в 2 триллиона долларов США", - сказала Танцюра в кулуарах круглого стола комитета АЭИ по ОАЭ и странам Персидского Залива. "Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества России и Омана может стать и создание транспортно-логистических сетей, в том числе в рамках реализации российско-иранского проекта МТК "Север - Юг"... Кроме того, речь может идти о запуске регулярных судоходных линий, строительстве и реконструкции портов для обслуживания грузоперевозок между Ираном и Оманом в интересах России и, наконец, создании в султанате сети железных дорог с их продлением на территорию Йемена", - подчеркнула собеседница агентства. Активное привлечение в страну представителей российских деловых кругов, добавила Танцюра, "подтверждает, что Маскат заинтересован в организации совместных с российскими компаниями производств и в локализации российского бизнеса". "Эксперты и компании, которые работают "на земле", также отмечают, что для российских предпринимателей создаются приемлемые условия в банковской сфере, открываются счета и решаются вопросы с переводами средств. Таким образом, Оман по ряду направлений может стать полноценной альтернативой ОАЭ, давление Запада на которые усиливается", - заключила Танцюра.
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бизнес, россия, оман, персидский залив, оаэ, владимир путин, дмитрий песков
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ОМАН, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, ОАЭ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
13:12 22.04.2025
 
В АЭИ оценили потенциал сотрудничества России и Омана

АЭИ: Оман может стать транспортно-логистическим центром для продвижения товаров

CC BY-SA 2.0 / Marco Zanferrari / Flag OmanФлаг Омана
Флаг Омана - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Marco Zanferrari / Flag Oman
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Оман может стать для российского бизнеса транспортно-логистическим центром для продвижения товаров на рынок стран Персидского залива, который оценивается в 2 триллиона долларов, заявила РИА Новости руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Кристина Танцюра.
Президент России Владимир Путин во вторник проведет переговоры в узком составе с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом, а также в формате государственного обеда, кроме того, состоится обмен подписанными документами, ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У экономических отношений России и Омана большой потенциал... Расположение Омана позволяет ему функционировать в качестве транспортно-логистического хаба мирового уровня: благодаря чему российские товары могут распространяться на рынок других стран Персидского залива, оцениваемый в 2 триллиона долларов США", - сказала Танцюра в кулуарах круглого стола комитета АЭИ по ОАЭ и странам Персидского Залива.
"Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества России и Омана может стать и создание транспортно-логистических сетей, в том числе в рамках реализации российско-иранского проекта МТК "Север - Юг"... Кроме того, речь может идти о запуске регулярных судоходных линий, строительстве и реконструкции портов для обслуживания грузоперевозок между Ираном и Оманом в интересах России и, наконец, создании в султанате сети железных дорог с их продлением на территорию Йемена", - подчеркнула собеседница агентства.
Активное привлечение в страну представителей российских деловых кругов, добавила Танцюра, "подтверждает, что Маскат заинтересован в организации совместных с российскими компаниями производств и в локализации российского бизнеса".
"Эксперты и компании, которые работают "на земле", также отмечают, что для российских предпринимателей создаются приемлемые условия в банковской сфере, открываются счета и решаются вопросы с переводами средств. Таким образом, Оман по ряду направлений может стать полноценной альтернативой ОАЭ, давление Запада на которые усиливается", - заключила Танцюра.
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