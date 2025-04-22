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Россия увеличила экспорт свинины за рубеж вдвое - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Россия увеличила экспорт свинины за рубеж вдвое
Россия увеличила экспорт свинины за рубеж вдвое - 22.04.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила экспорт свинины за рубеж вдвое
Россия в январе-марте увеличила поставки свинины за рубеж вдвое в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 180 миллионов... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T10:15+0300
2025-04-22T10:15+0300
экономика
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россия
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агроэкспорт
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия в январе-марте увеличила поставки свинины за рубеж вдвое в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 180 миллионов долларов, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "По предварительной оценке экспертов, за первые три месяца текущего года российские компании отгрузили на зарубежные рынки 76 тысяч тонн свинины и субпродуктов на сумму более 180 миллионов долларов. В физическом выражении объем экспорта увеличился на 72% относительно января-марта 2024 года, а в стоимостном - в 2,1 раза", - говорится в сообщении. Как и в 2024 году, в тройку крупнейших покупателей российской свинины входят Вьетнам, Белоруссия и Китай, уточняется в сообщении. По итогам первого квартала Вьетнам в 2,1 раза нарастил стоимостный объем импорта российской свинины относительно аналогичного прошлогоднего периода. Поставки в Белоруссию выросли на 53%. Экспорт в материковый Китай, начавшийся в марте 2024 года, за три месяца текущего года составил 32 миллиона долларов - более чем в 130 раз больше результата первого квартала 2024 года. "Рост экспорта связан с расширением географии поставок. Если в первом квартале 2024 года отгрузки осуществлялись в 32 страны, то в январе-марте 2025-го - в 43", - приводятся в релизе слова руководителя "Агроэкспорта" Ильи Ильюшина.
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, БЕЛОРУССИЯ, КИТАЙ, Агроэкспорт, Минсельхоз
10:15 22.04.2025
 
Россия увеличила экспорт свинины за рубеж вдвое

"Агроэкспорт": Россия в январе-марте увеличила поставки свинины за рубеж вдвое

© РИА Новости . Лисицын Павел | Перейти в медиабанк%Поросята
%Поросята - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Лисицын Павел
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия в январе-марте увеличила поставки свинины за рубеж вдвое в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 180 миллионов долларов, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"По предварительной оценке экспертов, за первые три месяца текущего года российские компании отгрузили на зарубежные рынки 76 тысяч тонн свинины и субпродуктов на сумму более 180 миллионов долларов. В физическом выражении объем экспорта увеличился на 72% относительно января-марта 2024 года, а в стоимостном - в 2,1 раза", - говорится в сообщении.
Как и в 2024 году, в тройку крупнейших покупателей российской свинины входят Вьетнам, Белоруссия и Китай, уточняется в сообщении. По итогам первого квартала Вьетнам в 2,1 раза нарастил стоимостный объем импорта российской свинины относительно аналогичного прошлогоднего периода. Поставки в Белоруссию выросли на 53%. Экспорт в материковый Китай, начавшийся в марте 2024 года, за три месяца текущего года составил 32 миллиона долларов - более чем в 130 раз больше результата первого квартала 2024 года.
"Рост экспорта связан с расширением географии поставок. Если в первом квартале 2024 года отгрузки осуществлялись в 32 страны, то в январе-марте 2025-го - в 43", - приводятся в релизе слова руководителя "Агроэкспорта" Ильи Ильюшина.
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