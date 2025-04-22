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АКРА не ожидает волны дефолтов на российском облигационном рынке

АКРА не ожидает волны дефолтов на российском облигационном рынке - 22.04.2025, ПРАЙМ

АКРА не ожидает волны дефолтов на российском облигационном рынке

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) не ожидает формирования волны дефолтов на российском облигационном рынке в 2025 году при условии сохранения | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T00:37+0300

2025-04-22T00:37+0300

2025-04-22T00:37+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) не ожидает формирования волны дефолтов на российском облигационном рынке в 2025 году при условии сохранения ликвидности на финансовом рынке на достаточно комфортном уровне, говорится в исследовании рейтингового агентства. "Ожидания увеличения количества дефолтов на российском облигационном рынке растут по мере сохранения ставок кредитования на очень высоких уровнях в течение уже достаточно продолжительного времени. Вместе с тем количество дефолтов за 2024 год остается достаточно низким - десять эмитентов, которые впервые допустили дефолт по своим облигационным займам. С 2018 по 2024 год включительно количество таких эмитентов колеблется в диапазоне от 7 до 12, что соответствует 1,3-2,7% от общего числа эмитентов на российском облигационном рынке (не включая государственные и муниципальные облигации)", - говорится в документе. С 2005 года аналитики выделяют два периода, когда количество дефолтов заметно увеличивалось и на своем пике число эмитентов, впервые допустивших дефолт, достигало 5% от общего числа эмитентов. К таким периодам АКРА относит 2008-2010 и 2014-2016 годы и рассматривает их как волны дефолтов. В течение этих двух периодов имели место значительные кризисные явления в российской экономике либо оставались актуальными последствия таких явлений. Российская экономика в период с 2022 по 2024 год столкнулась со значительным давлением, что отразилось на множестве макроэкономических индикаторов, однако не привело к росту числа дефолтов. Согласно макроэкономическому опросу Банка России за апрель 2025 года, медианный прогноз динамики ВВП на текущий год составляет 1,6%. "При реализации подобного сценария и при условии сохранения ликвидности на финансовом рынке на достаточно комфортном уровне АКРА не ожидает формирования волны дефолтов в 2025 году, хотя и допускает увеличение доли эмитентов, впервые допустивших дефолт, до 2-3% от общего числа эмитентов на облигационном рынке, что соответствует присвоенным эмитентам кредитным рейтингам и коррелирующим с этими рейтингами ожидаемым уровням дефолтности", - считают в АКРА. В случае реализации негативного сценария, подразумевающего менее благоприятную макроэкономическую конъюнктуру, доля эмитентов, впервые допустивших дефолт в 2025 году, может оказаться выше, в то же время отмечают в агентстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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