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Российский рынок акций торгуется вблизи уровня предыдущего закрытия

Российский рынок акций торгуется вблизи уровня предыдущего закрытия - 22.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций торгуется вблизи уровня предыдущего закрытия

Российский рынок акций днем во вторник торгуется вблизи уровня предыдущего закрытия, следует из данных торгов. | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T16:15+0300

2025-04-22T16:15+0300

2025-04-22T16:15+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций днем во вторник торгуется вблизи уровня предыдущего закрытия, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 16.03 мск рос на 0,03%, до 2 923,45 пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,13%, до 67,01 доллара за баррель. "Ситуация на нашем рынке складывается противоречивая. С одной стороны, вновь возобновились ожидания прогресса мирного урегулирования военного конфликта на Украине… С другой стороны, на мировых рынках пока рулят "медведи", американские индексы закрылись накануне значительным снижением. Европейские фондовые площадки сегодня, открывшись после длительных пасхальных выходных, также падают", - комментирует Алексей Примак из Института финансово-инвестиционных технологий. "Российский рынок акций поначалу продолжал уверенный подъем предыдущей сессии, периодически обновляя максимумы с начала месяца. Однако на старте основных торгов наши фондовые индикаторы стали сдавать позиции и несли небольшие потери, но затем сумели его отыграть, умеренно отскочив", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Повышенный спрос на рублевые активы по-прежнему обусловлен позитивными ожиданиями, связанными с геополитикой, добавил эксперт. "Российские инвесторы продолжают рассчитывать на прогресс в урегулировании конфликта на Украине. В частности, из позитивных новостей можно выделить заявления Трампа о том, что он ожидает заключения сделки в ближайшую неделю, а также публикации в СМИ, предполагающие скорое обнародование мирного плана президента США. При этом сдерживающим фактором для рынка остаются низкие рублевые цены на нефть", - рассказал Сергей Кауфман из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста - акции "СПБ Биржи" (+3,16%), ММК (+2,29%), Мосбиржи (+2,15%), ПИКа (+1,93%), "Камаза" (+1,87%). "Интерес к акциям "СПБ Биржи", очевидно, возобновился в рамках общего улучшения настроений на фондовых площадках, а также ожиданий увеличения объемов торгов в выходные дни", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах снижения - акции "Эн+ груп" (-1,65%), префы "Транснефти" (-1,35%), бумаги МТС (-1,15%), "Татнефти" (-1,13%), Novabev Group (-1,08%). ПРОГНОЗЫ "Индекс Мосбиржи немного не дошел до отметки 2970 пунктов, обозначенной вчера в качестве ближайшей цели подъема. Вместе с сегодняшним максимумом 2953 пунктов этот диапазон пока выступает областью сопротивления, после преодоления которой откроется путь в район более сильного технического препятствия 3044–3052 пунктов", - отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". Кауфман из ФГ "Финам" ожидает закрытия в "зеленой зоне". "Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии отступили от максимумов дня и перешли в режим фиксации прибыли с ближайшими важными поддержками 2875 пунктов и 1090 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Инвесторы в РФ ждут главным образом геополитических новостей, а за рубежом – заявлений Трампа по торговому вопросу, а также возможным перестановкам в руководстве ФРС", - отмечает Кожухова из ИК "Велес капитал".

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