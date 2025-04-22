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Российский рынок акций торгуется вблизи уровня предыдущего закрытия
Российский рынок акций торгуется вблизи уровня предыдущего закрытия - 22.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций торгуется вблизи уровня предыдущего закрытия
Российский рынок акций днем во вторник торгуется вблизи уровня предыдущего закрытия, следует из данных торгов. | 22.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций днем во вторник торгуется вблизи уровня предыдущего закрытия, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 16.03 мск рос на 0,03%, до 2 923,45 пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,13%, до 67,01 доллара за баррель. "Ситуация на нашем рынке складывается противоречивая. С одной стороны, вновь возобновились ожидания прогресса мирного урегулирования военного конфликта на Украине… С другой стороны, на мировых рынках пока рулят "медведи", американские индексы закрылись накануне значительным снижением. Европейские фондовые площадки сегодня, открывшись после длительных пасхальных выходных, также падают", - комментирует Алексей Примак из Института финансово-инвестиционных технологий. "Российский рынок акций поначалу продолжал уверенный подъем предыдущей сессии, периодически обновляя максимумы с начала месяца. Однако на старте основных торгов наши фондовые индикаторы стали сдавать позиции и несли небольшие потери, но затем сумели его отыграть, умеренно отскочив", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Повышенный спрос на рублевые активы по-прежнему обусловлен позитивными ожиданиями, связанными с геополитикой, добавил эксперт. "Российские инвесторы продолжают рассчитывать на прогресс в урегулировании конфликта на Украине. В частности, из позитивных новостей можно выделить заявления Трампа о том, что он ожидает заключения сделки в ближайшую неделю, а также публикации в СМИ, предполагающие скорое обнародование мирного плана президента США. При этом сдерживающим фактором для рынка остаются низкие рублевые цены на нефть", - рассказал Сергей Кауфман из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста - акции "СПБ Биржи" (+3,16%), ММК (+2,29%), Мосбиржи (+2,15%), ПИКа (+1,93%), "Камаза" (+1,87%). "Интерес к акциям "СПБ Биржи", очевидно, возобновился в рамках общего улучшения настроений на фондовых площадках, а также ожиданий увеличения объемов торгов в выходные дни", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах снижения - акции "Эн+ груп" (-1,65%), префы "Транснефти" (-1,35%), бумаги МТС (-1,15%), "Татнефти" (-1,13%), Novabev Group (-1,08%). ПРОГНОЗЫ "Индекс Мосбиржи немного не дошел до отметки 2970 пунктов, обозначенной вчера в качестве ближайшей цели подъема. Вместе с сегодняшним максимумом 2953 пунктов этот диапазон пока выступает областью сопротивления, после преодоления которой откроется путь в район более сильного технического препятствия 3044–3052 пунктов", - отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". Кауфман из ФГ "Финам" ожидает закрытия в "зеленой зоне". "Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии отступили от максимумов дня и перешли в режим фиксации прибыли с ближайшими важными поддержками 2875 пунктов и 1090 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Инвесторы в РФ ждут главным образом геополитических новостей, а за рубежом – заявлений Трампа по торговому вопросу, а также возможным перестановкам в руководстве ФРС", - отмечает Кожухова из ИК "Велес капитал".
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рынки, торги, акции, украина, москва, сша, дмитрий бабин, сергей кауфман, елена кожухова, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", финам
Экономика, Рынки, Торги, Акции, УКРАИНА, МОСКВА, США, Дмитрий Бабин, Сергей Кауфман, Елена Кожухова, Мосбиржа, "БКС Мир инвестиций", Финам
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций днем во вторник торгуется вблизи уровня предыдущего закрытия, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 16.03 мск рос на 0,03%, до 2 923,45 пункта.
Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,13%, до 67,01 доллара за баррель.
"Ситуация на нашем рынке складывается противоречивая. С одной стороны, вновь возобновились ожидания прогресса мирного урегулирования военного конфликта на Украине… С другой стороны, на мировых рынках пока рулят "медведи", американские индексы закрылись накануне значительным снижением. Европейские фондовые площадки сегодня, открывшись после длительных пасхальных выходных, также падают", - комментирует Алексей Примак из Института финансово-инвестиционных технологий.
"Российский рынок акций поначалу продолжал уверенный подъем предыдущей сессии, периодически обновляя максимумы с начала месяца. Однако на старте основных торгов наши фондовые индикаторы стали сдавать позиции и несли небольшие потери, но затем сумели его отыграть, умеренно отскочив", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Повышенный спрос на рублевые активы по-прежнему обусловлен позитивными ожиданиями, связанными с геополитикой, добавил эксперт.
"Российские инвесторы продолжают рассчитывать на прогресс в урегулировании конфликта на Украине. В частности, из позитивных новостей можно выделить заявления Трампа о том, что он ожидает заключения сделки в ближайшую неделю, а также публикации в СМИ, предполагающие скорое обнародование мирного плана президента США. При этом сдерживающим фактором для рынка остаются низкие рублевые цены на нефть", - рассказал Сергей Кауфман из ФГ "Финам".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста - акции "СПБ Биржи" (+3,16%), ММК (+2,29%), Мосбиржи (+2,15%), ПИКа (+1,93%), "Камаза" (+1,87%).
"Интерес к акциям "СПБ Биржи", очевидно, возобновился в рамках общего улучшения настроений на фондовых площадках, а также ожиданий увеличения объемов торгов в выходные дни", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
В лидерах снижения - акции "Эн+ груп" (-1,65%), префы "Транснефти" (-1,35%), бумаги МТС (-1,15%), "Татнефти" (-1,13%), Novabev Group (-1,08%).
"Индекс Мосбиржи немного не дошел до отметки 2970 пунктов, обозначенной вчера в качестве ближайшей цели подъема. Вместе с сегодняшним максимумом 2953 пунктов этот диапазон пока выступает областью сопротивления, после преодоления которой откроется путь в район более сильного технического препятствия 3044–3052 пунктов", - отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Кауфман из ФГ "Финам" ожидает закрытия в "зеленой зоне".
"Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии отступили от максимумов дня и перешли в режим фиксации прибыли с ближайшими важными поддержками 2875 пунктов и 1090 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Инвесторы в РФ ждут главным образом геополитических новостей, а за рубежом – заявлений Трампа по торговому вопросу, а также возможным перестановкам в руководстве ФРС", - отмечает Кожухова из ИК "Велес капитал".
Российский рынок акций снижает темпы роста во вторник