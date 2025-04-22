Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций торгуется вблизи уровня предыдущего закрытия - 22.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250422/aktsii-856925936.html
Российский рынок акций торгуется вблизи уровня предыдущего закрытия
Российский рынок акций торгуется вблизи уровня предыдущего закрытия - 22.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций торгуется вблизи уровня предыдущего закрытия
Российский рынок акций днем во вторник торгуется вблизи уровня предыдущего закрытия, следует из данных торгов. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T16:15+0300
2025-04-22T16:15+0300
экономика
рынки
торги
акции
украина
москва
сша
дмитрий бабин
сергей кауфман
елена кожухова
https://cdnn.1prime.ru/img/77481/95/774819500_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_55fcf855e544300d17873bf75444e424.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций днем во вторник торгуется вблизи уровня предыдущего закрытия, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 16.03 мск рос на 0,03%, до 2 923,45 пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,13%, до 67,01 доллара за баррель. "Ситуация на нашем рынке складывается противоречивая. С одной стороны, вновь возобновились ожидания прогресса мирного урегулирования военного конфликта на Украине… С другой стороны, на мировых рынках пока рулят "медведи", американские индексы закрылись накануне значительным снижением. Европейские фондовые площадки сегодня, открывшись после длительных пасхальных выходных, также падают", - комментирует Алексей Примак из Института финансово-инвестиционных технологий. "Российский рынок акций поначалу продолжал уверенный подъем предыдущей сессии, периодически обновляя максимумы с начала месяца. Однако на старте основных торгов наши фондовые индикаторы стали сдавать позиции и несли небольшие потери, но затем сумели его отыграть, умеренно отскочив", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Повышенный спрос на рублевые активы по-прежнему обусловлен позитивными ожиданиями, связанными с геополитикой, добавил эксперт. "Российские инвесторы продолжают рассчитывать на прогресс в урегулировании конфликта на Украине. В частности, из позитивных новостей можно выделить заявления Трампа о том, что он ожидает заключения сделки в ближайшую неделю, а также публикации в СМИ, предполагающие скорое обнародование мирного плана президента США. При этом сдерживающим фактором для рынка остаются низкие рублевые цены на нефть", - рассказал Сергей Кауфман из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста - акции "СПБ Биржи" (+3,16%), ММК (+2,29%), Мосбиржи (+2,15%), ПИКа (+1,93%), "Камаза" (+1,87%). "Интерес к акциям "СПБ Биржи", очевидно, возобновился в рамках общего улучшения настроений на фондовых площадках, а также ожиданий увеличения объемов торгов в выходные дни", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах снижения - акции "Эн+ груп" (-1,65%), префы "Транснефти" (-1,35%), бумаги МТС (-1,15%), "Татнефти" (-1,13%), Novabev Group (-1,08%). ПРОГНОЗЫ "Индекс Мосбиржи немного не дошел до отметки 2970 пунктов, обозначенной вчера в качестве ближайшей цели подъема. Вместе с сегодняшним максимумом 2953 пунктов этот диапазон пока выступает областью сопротивления, после преодоления которой откроется путь в район более сильного технического препятствия 3044–3052 пунктов", - отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". Кауфман из ФГ "Финам" ожидает закрытия в "зеленой зоне". "Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии отступили от максимумов дня и перешли в режим фиксации прибыли с ближайшими важными поддержками 2875 пунктов и 1090 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Инвесторы в РФ ждут главным образом геополитических новостей, а за рубежом – заявлений Трампа по торговому вопросу, а также возможным перестановкам в руководстве ФРС", - отмечает Кожухова из ИК "Велес капитал".
https://1prime.ru/20250422/rynok-856918661.html
украина
москва
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77481/95/774819500_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_5f187516ce8575c52e6fedb51f7f5772.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, торги, акции, украина, москва, сша, дмитрий бабин, сергей кауфман, елена кожухова, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", финам
Экономика, Рынки, Торги, Акции, УКРАИНА, МОСКВА, США, Дмитрий Бабин, Сергей Кауфман, Елена Кожухова, Мосбиржа, "БКС Мир инвестиций", Финам
16:15 22.04.2025
 
Российский рынок акций торгуется вблизи уровня предыдущего закрытия

Российский рынок акций во вторник торгуется вблизи уровня предыдущего закрытия

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкНе брать (старое фото) *На фондовой бирже
Не брать (старое фото) *На фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций днем во вторник торгуется вблизи уровня предыдущего закрытия, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 16.03 мск рос на 0,03%, до 2 923,45 пункта.
Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,13%, до 67,01 доллара за баррель.
"Ситуация на нашем рынке складывается противоречивая. С одной стороны, вновь возобновились ожидания прогресса мирного урегулирования военного конфликта на Украине… С другой стороны, на мировых рынках пока рулят "медведи", американские индексы закрылись накануне значительным снижением. Европейские фондовые площадки сегодня, открывшись после длительных пасхальных выходных, также падают", - комментирует Алексей Примак из Института финансово-инвестиционных технологий.
"Российский рынок акций поначалу продолжал уверенный подъем предыдущей сессии, периодически обновляя максимумы с начала месяца. Однако на старте основных торгов наши фондовые индикаторы стали сдавать позиции и несли небольшие потери, но затем сумели его отыграть, умеренно отскочив", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Повышенный спрос на рублевые активы по-прежнему обусловлен позитивными ожиданиями, связанными с геополитикой, добавил эксперт.
"Российские инвесторы продолжают рассчитывать на прогресс в урегулировании конфликта на Украине. В частности, из позитивных новостей можно выделить заявления Трампа о том, что он ожидает заключения сделки в ближайшую неделю, а также публикации в СМИ, предполагающие скорое обнародование мирного плана президента США. При этом сдерживающим фактором для рынка остаются низкие рублевые цены на нефть", - рассказал Сергей Кауфман из ФГ "Финам".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста - акции "СПБ Биржи" (+3,16%), ММК (+2,29%), Мосбиржи (+2,15%), ПИКа (+1,93%), "Камаза" (+1,87%).
"Интерес к акциям "СПБ Биржи", очевидно, возобновился в рамках общего улучшения настроений на фондовых площадках, а также ожиданий увеличения объемов торгов в выходные дни", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
В лидерах снижения - акции "Эн+ груп" (-1,65%), префы "Транснефти" (-1,35%), бумаги МТС (-1,15%), "Татнефти" (-1,13%), Novabev Group (-1,08%).
ПРОГНОЗЫ
"Индекс Мосбиржи немного не дошел до отметки 2970 пунктов, обозначенной вчера в качестве ближайшей цели подъема. Вместе с сегодняшним максимумом 2953 пунктов этот диапазон пока выступает областью сопротивления, после преодоления которой откроется путь в район более сильного технического препятствия 3044–3052 пунктов", - отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Кауфман из ФГ "Финам" ожидает закрытия в "зеленой зоне".
"Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии отступили от максимумов дня и перешли в режим фиксации прибыли с ближайшими важными поддержками 2875 пунктов и 1090 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Инвесторы в РФ ждут главным образом геополитических новостей, а за рубежом – заявлений Трампа по торговому вопросу, а также возможным перестановкам в руководстве ФРС", - отмечает Кожухова из ИК "Велес капитал".
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
Российский рынок акций снижает темпы роста во вторник
14:16
 
ЭкономикаРынкиТоргиАкцииУКРАИНАМОСКВАСШАДмитрий БабинСергей КауфманЕлена КожуховаМосбиржа"БКС Мир инвестиций"Финам
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала