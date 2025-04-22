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Российский рынок акций во вторник вырос на 1,1%

Российский рынок акций во вторник вырос на 1,1% - 22.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций во вторник вырос на 1,1%

Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника повысился на 1,1%, следует из данных Московской биржи. | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T18:56+0300

2025-04-22T18:56+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника повысился на 1,1%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,1%, до 2 954,49 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,1%, до 1 221,53 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,22%, до 1 142,53 пункта.

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