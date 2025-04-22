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Российский рынок акций завершил торги вторника ростом

Российский рынок акций завершил торги вторника ростом - 22.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил торги вторника ростом

Российский рынок акций смог перейти к стабильному росту и завершил основную торговую сессию в "зеленой зоне" на фоне позитива в геополитическом новостном фоне,... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T19:15+0300

2025-04-22T19:15+0300

2025-04-22T19:15+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций смог перейти к стабильному росту и завершил основную торговую сессию в "зеленой зоне" на фоне позитива в геополитическом новостном фоне, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,1%, до 2 954,49 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,1%, до 1 221,53 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,22%, до 1 142,53 пункта. Индикатор заметно усилил рост после того, как помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что визит американского спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву ожидается на этой неделе. Июньский фьючерс нефти марки Brent на 18.58 мск дорожал на 2,2%, до 67,72 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи во вторник растет на фоне сохранения позитива в геополитике и очередного визита спецпосланника Уиткоффа в Москву на текущей неделе. Основным событием недели станет заседание Банка России, на котором регулятор с высокой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 21%, но может смягчить сигнал до нейтрального", - комментирует Андрей Алексеев из УК "Первая". "Индекс Мосбиржи во вторник демонстрировал рост. Бенчмарк отметился выше 2950 пунктов, в течение дня периодически просыпались "медведи", но покупатели оказались настойчивее. Основной движущей силой вновь стала геополитика - появились надежды на то, что договоренности по урегулированию украинского конфликта будут согласованы уже на этой неделе. Представитель госдепартамента США Тэмми Брюс сегодня заявил о том, что американские власти позитивно оценивают готовность РФ к переговорам с Украиной", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Также российским акциям благоволил подъем котировок нефти и другого сырья на фоне резкого ослабления индекса доллара, придавленного торговыми рисками, а также резкими претензиями президента США к главе ФРС, добавил эксперт. "Рынок открыл день гэпом вверх благодаря позитивным геополитическим новостям вечера понедельника. В дальнейшем в течение вторника индекс тяготел к движению вниз, но появившиеся ближе к вечеру сообщения о планируемой уже на этой неделе новой поездке представителя США в РФ развернули рынок вверх. На стороне российских активов также играл умеренный рост нефтяных цен", - отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста - акции VK (+6,42%), ММК (+5,56%), "СПБ Биржи" (+5,54%), "Самолета" (+5,45%), ПИКа (+4,73%). "В лидеры роста в ожидании публикации достаточно сильных операционных и финансовых результатов за первый квартал вышли акции ВК. В аутсайдерах в преддверии допэмиссии "МТС Банка", цели которой не вполне ясны участникам рынка, оказались ценные бумаги МТС", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции "Татнефти" (-0,76%), МТС (-0,44%), "Эн+ груп" (-0,41%), "М.видео" (-0,32%), префы "Транснефти" (-0,27%). ПРОГНОЗЫ "Геополитика трудно прогнозируема, но если позитивные сигналы подтвердятся, то рынок продолжит рост. Прогноз по индексу Мосбиржи на 23 апреля – 2850-2975 пунктов", - рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает 23 апреля индекс Мосбиржи в диапазоне 2900–3000 пунктов. "В целом индекс пока может задержаться выше 2900 пунктов в ожидании дальнейшего развития геополитической ситуации", - считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

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рынки, торги, рф, сша, стив уиткофф, наталья мильчакова, юрий ушаков, мосбиржа, мтс, "бкс мир инвестиций"