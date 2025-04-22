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Российский рынок акций впервые с 1 апреля превысил 3000 пунктов
Российский рынок акций впервые с 1 апреля превысил 3000 пунктов - 22.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций впервые с 1 апреля превысил 3000 пунктов
Российский рынок акций в ходе вечерней сессии вторника усилил рост и впервые с 1 апреля превысил 3000 пунктов, следует из данных торгов. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T21:21+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе вечерней сессии вторника усилил рост и впервые с 1 апреля превысил 3000 пунктов, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 21.12 мск подскакивал на 2,58%, до 2 995,5 пункта. А минутами ранее он достигал 3000,98 пункта.
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рынки, акции, торги, москва, мосбиржа
Экономика, Рынки, Акции, Торги, МОСКВА, Мосбиржа
Российский рынок акций впервые с 1 апреля превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с 1 апреля