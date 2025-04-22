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Российский рынок акций впервые с 1 апреля превысил 3000 пунктов - 22.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250422/aktsii-856935619.html
Российский рынок акций впервые с 1 апреля превысил 3000 пунктов
Российский рынок акций впервые с 1 апреля превысил 3000 пунктов - 22.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций впервые с 1 апреля превысил 3000 пунктов
Российский рынок акций в ходе вечерней сессии вторника усилил рост и впервые с 1 апреля превысил 3000 пунктов, следует из данных торгов. | 22.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе вечерней сессии вторника усилил рост и впервые с 1 апреля превысил 3000 пунктов, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 21.12 мск подскакивал на 2,58%, до 2 995,5 пункта. А минутами ранее он достигал 3000,98 пункта.
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рынки, акции, торги, москва, мосбиржа
Экономика, Рынки, Акции, Торги, МОСКВА, Мосбиржа
21:21 22.04.2025
 
Российский рынок акций впервые с 1 апреля превысил 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с 1 апреля

© РИА Новости . Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанк#Российская фондовая биржа ММВБ-РТС
#Российская фондовая биржа ММВБ-РТС - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе вечерней сессии вторника усилил рост и впервые с 1 апреля превысил 3000 пунктов, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 21.12 мск подскакивал на 2,58%, до 2 995,5 пункта. А минутами ранее он достигал 3000,98 пункта.
График - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
Российский рынок акций завершил торги вторника ростом
19:15
 
ЭкономикаРынкиАкцииТоргиМОСКВАМосбиржа
 
 
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