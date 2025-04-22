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АСВ начнет прием заявлений на выплату страховки вкладчикам Промтрансбанка - 22.04.2025, ПРАЙМ
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АСВ начнет прием заявлений на выплату страховки вкладчикам Промтрансбанка
АСВ начнет прием заявлений на выплату страховки вкладчикам Промтрансбанка - 22.04.2025, ПРАЙМ
АСВ начнет прием заявлений на выплату страховки вкладчикам Промтрансбанка
Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) с 22 апреля начнет прием заявлений на выплату страхового возмещения вкладчикам... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T08:29+0300
2025-04-22T08:29+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) с 22 апреля начнет прием заявлений на выплату страхового возмещения вкладчикам Промтрансбанка (ПТБ) через банк-агент "Уралсиб", сообщает агентство. Банк России 15 апреля отозвал у Промтрансбанка лицензию на осуществление банковских операций. "АСВ начинает с 22 апреля 2025 года выплату страхового возмещения вкладчикам Промтрансбанка через банк-агент. Вкладчики банка ПТБ смогут подать с 22 апреля 2025 года заявление на выплату страхового возмещения через банк-агент – ПАО "Банк Уралсиб" (г. Москва). Он будет действовать от имени государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ)", - говорится в Telegram-канале АСВ. Перечень подразделений "Уралсиба" и режим их работы размещены на сайте агентства. Эту информацию, а также порядок выплаты страхового возмещения можно уточнить по телефонам горячих линий, уточняет АСВ. С 18 апреля 2025 года вкладчики Промтрансбанка могут получить страховку онлайн. Для этого им нужно оформить заявление на сайте агентства или на портале "Госуслуги". Страховое возмещение выплачивается из фонда обязательного страхования вкладов. "Вкладчики, у которых в Промтрансбанке хранилось больше 1,4 млн рублей, а также клиенты, чьи вклады не подлежат страхованию, для возврата своих накоплений должны подать требование кредитора. АСВ будет выплачивать им средства в период ликвидации кредитной организации", - сообщает агентство.
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банки, финансы, бизнес, москва, агентство по страхованию вкладов, уралсиб, банк россия
Банки, Финансы, Бизнес, МОСКВА, Агентство по страхованию вкладов, Уралсиб, банк Россия
08:29 22.04.2025
 
АСВ начнет прием заявлений на выплату страховки вкладчикам Промтрансбанка

АСВ с 22 апреля начнет прием заявлений на возмещения вкладчикам ПТБ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк%Табличка на здании Агентства по страхованию вкладов
%Табличка на здании Агентства по страхованию вкладов - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) с 22 апреля начнет прием заявлений на выплату страхового возмещения вкладчикам Промтрансбанка (ПТБ) через банк-агент "Уралсиб", сообщает агентство.
Банк России 15 апреля отозвал у Промтрансбанка лицензию на осуществление банковских операций.
"АСВ начинает с 22 апреля 2025 года выплату страхового возмещения вкладчикам Промтрансбанка через банк-агент. Вкладчики банка ПТБ смогут подать с 22 апреля 2025 года заявление на выплату страхового возмещения через банк-агент – ПАО "Банк Уралсиб" (г. Москва). Он будет действовать от имени государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ)", - говорится в Telegram-канале АСВ.
Перечень подразделений "Уралсиба" и режим их работы размещены на сайте агентства. Эту информацию, а также порядок выплаты страхового возмещения можно уточнить по телефонам горячих линий, уточняет АСВ.
С 18 апреля 2025 года вкладчики Промтрансбанка могут получить страховку онлайн. Для этого им нужно оформить заявление на сайте агентства или на портале "Госуслуги". Страховое возмещение выплачивается из фонда обязательного страхования вкладов.
"Вкладчики, у которых в Промтрансбанке хранилось больше 1,4 млн рублей, а также клиенты, чьи вклады не подлежат страхованию, для возврата своих накоплений должны подать требование кредитора. АСВ будет выплачивать им средства в период ликвидации кредитной организации", - сообщает агентство.
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