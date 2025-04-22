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Биржи АТР снижаются в ожидании результатов переговоров по пошлинам

Биржи АТР снижаются в ожидании результатов переговоров по пошлинам - 22.04.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР снижаются в ожидании результатов переговоров по пошлинам

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно опускаются на снижении оптимизма в отношении дальнейших... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T08:26+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно опускаются на снижении оптимизма в отношении дальнейших результатов переговоров о пошлинах между США и торговыми партнерами, свидетельствуют данные бирж и комментарий аналитика. По состоянию на 8.16 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,41%, до 3 304,96 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,16%, до 1 907,71 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,19%, до 21 435 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,1%, до 2 485,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,12%, до 7 810 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,08%, до 34 251 пунктов. "Оптимизм исчезает, рынки, вероятно, начинают рассматривать менее благоприятный исход переговоров по пошлинам. Жесткая риторика основных торговых партнеров США, например Японии, подчеркнула трудности в достижении соглашения, подразумевая, что переговоры, вероятно, затянутся на долгое время", - комментирует агентству Блумберг ситуацию на азиатских рынках аналитик IG Asia в Сингапуре Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong). В понедельник премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Япония не будет просто продолжать уступать США, чтобы достичь соглашения по пошлинам, передает агентство Блумберг. В Вашингтоне 17 апреля прошел первый раунд переговоров двух стран относительно пошлин. Японию представлял министр по восстановлению экономики Рёсэй Акадзава, а с американской стороны его контрпартнерами выступали министр финансов США Скотт Бессент, торговый представитель Джеймисон Грир, министр торговли Говард Латник. Второй раунд переговоров должен состояться до конца апреля. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. До этого Япония подпала под введенные 25-процентные пошлины на сталь и алюминий и на автомобили, произведенные за пределами США. В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом.

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рынки, торги, сша, япония, москва, дональд трамп, скотт бессент, shenzhen composite, hang seng index, kospi