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Биржи АТР преимущественно снизились вслед за США
Биржи АТР преимущественно снизились вслед за США - 22.04.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР преимущественно снизились вслед за США
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно сократились вслед за США, несколько поддержало торги удорожание... | 22.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно сократились вслед за США, несколько поддержало торги удорожание золота до нового рекорда, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,25%, до 3 299,76 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – сократился на 0,11%, до 1 908,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index – поднялся на 0,78%, до 21 562,32 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,07%, до 2 486,64 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,03%, до 7 816,7 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,17%, до 34 220,6 пункта. В понедельник американские рынки начали торги недели снижением, а по итогам торгов, в частности, технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, снизился на 2,55%. Акции SK Hynix в Сеуле подешевели на 1,6%, бумаги Advantest в Токио снизились в цене на 1,4%, Tokyo Electron – на 1,5%. В то же время удорожание золота поддержало акции золотодобывающих компаний региона. Так, ранее во вторник цена золота впервые поднялась выше 3500 долларов за тройскую унцию. По итогам торгов акции Shandong Gold Mining в Гонконге подорожали на 7,3%, Chifeng Jilong Gold Mining – на 8,6%, бумаги Zijin Mining Group – на 4,65%, бумаги Northern Star Resources выросли в цене в Сиднее на 2,95%, Evolution Mining - на 4,85%. Инвесторы также обратили внимание на вышедшую ранее макростатистику. Так, цены производителей (PPI) Южной Кореи в марте в годовом выражении выросли на 1,3% при прогнозе роста на 2,2%, в месячном выражении была зафиксирована нулевая динамика, тогда как ожидался рост на 0,1%.
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рынки, торги, акции, азиатско-тихоокеанский регион, сша, shenzhen composite, nasdaq composite
Экономика, Рынки, Торги, Акции, Азиатско-Тихоокеанский регион, США, Shenzhen Composite, Nasdaq Composite
Биржи АТР преимущественно снизились вслед за США
Биржи АТР во вторник преимущественно снизились вслед за США
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно сократились вслед за США, несколько поддержало торги удорожание золота до нового рекорда, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,25%, до 3 299,76 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – сократился на 0,11%, до 1 908,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index – поднялся на 0,78%, до 21 562,32 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,07%, до 2 486,64 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,03%, до 7 816,7 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,17%, до 34 220,6 пункта.
В понедельник американские рынки начали торги недели снижением, а по итогам торгов, в частности, технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, снизился на 2,55%. Акции SK Hynix в Сеуле подешевели на 1,6%, бумаги Advantest в Токио снизились в цене на 1,4%, Tokyo Electron – на 1,5%.
В то же время удорожание золота поддержало акции золотодобывающих компаний региона. Так, ранее во вторник цена золота впервые поднялась выше 3500 долларов за тройскую унцию. По итогам торгов акции Shandong Gold Mining в Гонконге подорожали на 7,3%, Chifeng Jilong Gold Mining – на 8,6%, бумаги Zijin Mining Group – на 4,65%, бумаги Northern Star Resources выросли в цене в Сиднее на 2,95%, Evolution Mining - на 4,85%.
Инвесторы также обратили внимание на вышедшую ранее макростатистику. Так, цены производителей (PPI) Южной Кореи в марте в годовом выражении выросли на 1,3% при прогнозе роста на 2,2%, в месячном выражении была зафиксирована нулевая динамика, тогда как ожидался рост на 0,1%.
Биржи АТР снижаются в ожидании результатов переговоров по пошлинам