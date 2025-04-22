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Самолет, готовившийся к экстренной посадке в "Шереметьево", сел штатно
Самолет, готовившийся к экстренной посадке в "Шереметьево", сел штатно - 22.04.2025, ПРАЙМ
Самолет, готовившийся к экстренной посадке в "Шереметьево", сел штатно
Самолет рейсом Петербург-Киров, который готовился к экстренной посадке в московском "Шереметьево", приземлился штатно, сообщили РИА Новости в экстренных... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T22:52+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Самолет рейсом Петербург-Киров, который готовился к экстренной посадке в московском "Шереметьево", приземлился штатно, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Уточняется, что Boeing-738 авиакомпании "Победа", который готовился к экстренной посадке в "Шереметьево" из-за "снижения параметров давления в гидросистеме", приземлился штатно. "Во время выполнения рейса DP 513 по маршруту Санкт-Петербург-Киров произошло срабатывание датчика одной из систем. Командир принял решение о посадке на запасном аэродроме - "Шереметьево". Посадка прошла в штатном режиме. Клиенты продолжат полет на резервном воздушном судне", - прокомментировали в "Победе".
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Самолет, готовившийся к экстренной посадке в "Шереметьево", сел штатно
Самолет, готовившийся к экстренной посадке в Шереметьево, приземлился штатно
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Самолет рейсом Петербург-Киров, который готовился к экстренной посадке в московском "Шереметьево", приземлился штатно, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Уточняется, что Boeing-738 авиакомпании "Победа", который готовился к экстренной посадке в "Шереметьево" из-за "снижения параметров давления в гидросистеме", приземлился штатно.
"Во время выполнения рейса DP 513 по маршруту Санкт-Петербург-Киров произошло срабатывание датчика одной из систем. Командир принял решение о посадке на запасном аэродроме - "Шереметьево". Посадка прошла в штатном режиме. Клиенты продолжат полет на резервном воздушном судне", - прокомментировали в "Победе".
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