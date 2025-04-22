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Австрийская компания Fischer подала восемь исков к "Авито" - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Австрийская компания Fischer подала восемь исков к "Авито"
Австрийская компания Fischer подала восемь исков к "Авито" - 22.04.2025, ПРАЙМ
Австрийская компания Fischer подала восемь исков к "Авито"
Австрийская компания-владелец товарных знаков знаменитого производителя лыж и другого спортивного снаряжения Fischer подала в арбитражный суд Москвы восемь... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T15:38+0300
2025-04-22T15:38+0300
бизнес
рф
авито
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МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Австрийская компания-владелец товарных знаков знаменитого производителя лыж и другого спортивного снаряжения Fischer подала в арбитражный суд Москвы восемь исков к российскому интернет-сервису для размещения объявлений "Авито", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В каждом из исков заявлено требование о взыскании 100 тысяч рублей компенсации за нарушение интеллектуальных прав. Первые два исковых заявления Fischer Beteiligungsverwaltungs GmbH к ООО "Кех Екоммерц", основному юрлицу Avito, поступили в суд в феврале. Они рассматриваются сейчас в порядке упрощенного производства. Остальные иски были поданы с 11 по 21 апреля и к рассмотрению пока не приняты. Ранее Fischer Beteiligungsverwaltungs GmbH в российские арбитражные суды никогда не обращалась. Российская "дочка" австрийского производителя спортинвентаря ООО "Фишер" в январе обратилась в Минпромторг РФ за помощью в борьбе с контрафактом и нелегальным импортом лыж, говорится в ее письме, которое есть в распоряжении РИА Новости. Компания попросила включить беговые и горные лыжи в систему государственной маркировки и прослеживания "Честный знак". В компании напомнили, что "Фишер" выступает официальным дистрибьютором продукции торговой марки Fischer в России, компания продолжает официально поставлять товары по прямому импорту, а также поддерживать Федерацию лыжных гонок и Союз биатлонистов России. При этом ее глава Александр Шахнер отмечал, что в последнее время участились случаи ввоза нелегального и контрафактного товара под брендом Fischer, в том числе профессиональных беговых лыж, "в результате чего бюджет РФ недополучает таможенные и налоговые отчисления". Fischer Sports - австрийская компания, одна из ведущих в мире в области производства беговых и горных лыж, теннисного и хоккейного оборудования. Основана в 1925 году в городе Риде Йозефом Фишером. "Авито" - лидирующая онлайн-платформа для коммерции в России. В октябре 2022 года владельцем 100% компании стала Kismet Capital Group. Таким образом, группа "Авито", включающая в себя "Кех Екоммерц", "Авито Холдинг" со всеми их дочерними и зависимыми обществами, продолжает работу как независимая частная российская компания.
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ПРАЙМ
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internet-group@rian.ru
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бизнес, рф, авито, kismet capital group
Бизнес, РФ, Авито, Kismet Capital Group
15:38 22.04.2025
 
Австрийская компания Fischer подала восемь исков к "Авито"

Австрийская компания Fischer подала в арбитражный суд Москвы восемь исков к "Авито"

© fotolia.com / Africa Studio%Весы правосудия, суд
%Весы правосудия, суд - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© fotolia.com / Africa Studio
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МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Австрийская компания-владелец товарных знаков знаменитого производителя лыж и другого спортивного снаряжения Fischer подала в арбитражный суд Москвы восемь исков к российскому интернет-сервису для размещения объявлений "Авито", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В каждом из исков заявлено требование о взыскании 100 тысяч рублей компенсации за нарушение интеллектуальных прав. Первые два исковых заявления Fischer Beteiligungsverwaltungs GmbH к ООО "Кех Екоммерц", основному юрлицу Avito, поступили в суд в феврале. Они рассматриваются сейчас в порядке упрощенного производства. Остальные иски были поданы с 11 по 21 апреля и к рассмотрению пока не приняты.
Ранее Fischer Beteiligungsverwaltungs GmbH в российские арбитражные суды никогда не обращалась.
Российская "дочка" австрийского производителя спортинвентаря ООО "Фишер" в январе обратилась в Минпромторг РФ за помощью в борьбе с контрафактом и нелегальным импортом лыж, говорится в ее письме, которое есть в распоряжении РИА Новости. Компания попросила включить беговые и горные лыжи в систему государственной маркировки и прослеживания "Честный знак".
В компании напомнили, что "Фишер" выступает официальным дистрибьютором продукции торговой марки Fischer в России, компания продолжает официально поставлять товары по прямому импорту, а также поддерживать Федерацию лыжных гонок и Союз биатлонистов России. При этом ее глава Александр Шахнер отмечал, что в последнее время участились случаи ввоза нелегального и контрафактного товара под брендом Fischer, в том числе профессиональных беговых лыж, "в результате чего бюджет РФ недополучает таможенные и налоговые отчисления".
Fischer Sports - австрийская компания, одна из ведущих в мире в области производства беговых и горных лыж, теннисного и хоккейного оборудования. Основана в 1925 году в городе Риде Йозефом Фишером. "Авито" - лидирующая онлайн-платформа для коммерции в России. В октябре 2022 года владельцем 100% компании стала Kismet Capital Group. Таким образом, группа "Авито", включающая в себя "Кех Екоммерц", "Авито Холдинг" со всеми их дочерними и зависимыми обществами, продолжает работу как независимая частная российская компания.
Офис компании Avito в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
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4 апреля, 12:49
 
БизнесРФАвитоKismet Capital Group
 
 
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