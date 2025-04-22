Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк "Дом.РФ" с начала года предотвратил хищения на сто миллионов рублей - 22.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250422/bank-856901331.html
Банк "Дом.РФ" с начала года предотвратил хищения на сто миллионов рублей
Банк "Дом.РФ" с начала года предотвратил хищения на сто миллионов рублей - 22.04.2025, ПРАЙМ
Банк "Дом.РФ" с начала года предотвратил хищения на сто миллионов рублей
Банк "Дом.РФ" с начала года предотвратил хищения со счетов клиентов на сумму около 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T05:51+0300
2025-04-22T05:51+0300
финансы
банки
россия
москва
санкт-петербург
новосибирск
дом.рф
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856901331.jpg?1745290274
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" с начала года предотвратил хищения со счетов клиентов на сумму около 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "С начала 2025 года сумма спасенных банком "Дом.РФ" денежных средств на счетах клиентов с учетом сохраненных остатков составила около 100 миллионов рублей. С помощью усовершенствованной системы "антифрода" (борьбы с мошенничеством - ред.) банк проверил более 15 тысяч подозрительных операций на сумму 60 миллиардов", - говорится в сообщении банка. Отмечается, что больше всего подозрительных операций было приостановлено в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе и Пензе. "Антифрод" сегодня – это не просто фильтрация подозрительных операций, а целая экосистема, объединяющая технологии, аналитику и обучение клиентов. Мы видим, что грамотное предупреждение и вовремя сработавшие системы способны буквально спасти средства людей – в девяти из десяти случаев клиенты действовали под давлением злоумышленников, около 80% предотвращенных операций были связаны с использованием социальной инженерии", – отметил вице-президент по информационной безопасности банка Дмитрий Никишов. Согласно его словам, сокращению мошеннических схем будет способствовать и введение "периода охлаждения" по операциям с токенизированными картами и заявками на кредит на 48 часов, предложенный Банком России в рамках борьбы с мошенниками. Ранее Банк России сообщал, что мошенники в 2024 году похитили у клиентов банков РФ рекордные 27,5 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше показателя годом ранее. При этом российские банки в 2024 году предотвратили мошеннические хищения на 13,5 триллиона рублей, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, также сообщал ЦБ.
москва
санкт-петербург
новосибирск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, москва, санкт-петербург, новосибирск, дом.рф, банк россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НОВОСИБИРСК, Дом.РФ, банк Россия, Банк России
05:51 22.04.2025
 
Банк "Дом.РФ" с начала года предотвратил хищения на сто миллионов рублей

Банк "Дом.РФ" с начала года предотвратил хищения на сумму около 100 миллионов рублей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" с начала года предотвратил хищения со счетов клиентов на сумму около 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"С начала 2025 года сумма спасенных банком "Дом.РФ" денежных средств на счетах клиентов с учетом сохраненных остатков составила около 100 миллионов рублей. С помощью усовершенствованной системы "антифрода" (борьбы с мошенничеством - ред.) банк проверил более 15 тысяч подозрительных операций на сумму 60 миллиардов", - говорится в сообщении банка.
Отмечается, что больше всего подозрительных операций было приостановлено в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе и Пензе.
"Антифрод" сегодня – это не просто фильтрация подозрительных операций, а целая экосистема, объединяющая технологии, аналитику и обучение клиентов. Мы видим, что грамотное предупреждение и вовремя сработавшие системы способны буквально спасти средства людей – в девяти из десяти случаев клиенты действовали под давлением злоумышленников, около 80% предотвращенных операций были связаны с использованием социальной инженерии", – отметил вице-президент по информационной безопасности банка Дмитрий Никишов.
Согласно его словам, сокращению мошеннических схем будет способствовать и введение "периода охлаждения" по операциям с токенизированными картами и заявками на кредит на 48 часов, предложенный Банком России в рамках борьбы с мошенниками.
Ранее Банк России сообщал, что мошенники в 2024 году похитили у клиентов банков РФ рекордные 27,5 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше показателя годом ранее. При этом российские банки в 2024 году предотвратили мошеннические хищения на 13,5 триллиона рублей, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, также сообщал ЦБ.
 
ФинансыБанкиРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГНОВОСИБИРСКДом.РФбанк РоссияБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала