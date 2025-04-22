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Банк "Дом.РФ" с начала года предотвратил хищения на сто миллионов рублей

Банк "Дом.РФ" с начала года предотвратил хищения на сто миллионов рублей - 22.04.2025, ПРАЙМ

Банк "Дом.РФ" с начала года предотвратил хищения на сто миллионов рублей

Банк "Дом.РФ" с начала года предотвратил хищения со счетов клиентов на сумму около 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T05:51+0300

2025-04-22T05:51+0300

2025-04-22T05:51+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" с начала года предотвратил хищения со счетов клиентов на сумму около 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "С начала 2025 года сумма спасенных банком "Дом.РФ" денежных средств на счетах клиентов с учетом сохраненных остатков составила около 100 миллионов рублей. С помощью усовершенствованной системы "антифрода" (борьбы с мошенничеством - ред.) банк проверил более 15 тысяч подозрительных операций на сумму 60 миллиардов", - говорится в сообщении банка. Отмечается, что больше всего подозрительных операций было приостановлено в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе и Пензе. "Антифрод" сегодня – это не просто фильтрация подозрительных операций, а целая экосистема, объединяющая технологии, аналитику и обучение клиентов. Мы видим, что грамотное предупреждение и вовремя сработавшие системы способны буквально спасти средства людей – в девяти из десяти случаев клиенты действовали под давлением злоумышленников, около 80% предотвращенных операций были связаны с использованием социальной инженерии", – отметил вице-президент по информационной безопасности банка Дмитрий Никишов. Согласно его словам, сокращению мошеннических схем будет способствовать и введение "периода охлаждения" по операциям с токенизированными картами и заявками на кредит на 48 часов, предложенный Банком России в рамках борьбы с мошенниками. Ранее Банк России сообщал, что мошенники в 2024 году похитили у клиентов банков РФ рекордные 27,5 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше показателя годом ранее. При этом российские банки в 2024 году предотвратили мошеннические хищения на 13,5 триллиона рублей, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, также сообщал ЦБ.

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