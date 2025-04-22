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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на среду

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на среду - 22.04.2025, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на среду

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 4,75 копейки, до 11,1123 рубля, доллара - на 70,23 копейки, до 81,4620 рубля, а курс евро... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T17:28+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 4,75 копейки, до 11,1123 рубля, доллара - на 70,23 копейки, до 81,4620 рубля, а курс евро - на 36,86 копейки, до 94,04 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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рынки, финансы, рф, банк россии