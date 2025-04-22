https://1prime.ru/20250422/biokad-856917769.html
"Биокад" изучит организацию поставок в Оман онкопрепаратов
"Биокад" изучит организацию поставок в Оман онкопрепаратов - 22.04.2025, ПРАЙМ
"Биокад" изучит организацию поставок в Оман онкопрепаратов
Российская компания "Биокад" прорабатывает организацию поставок в Оман онкопрепаратов, следует из материалов Кремля к визиту султана Омана Хайсама бен Тарика... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T14:03+0300
2025-04-22T14:03+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Российская компания "Биокад" прорабатывает организацию поставок в Оман онкопрепаратов, следует из материалов Кремля к визиту султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Россию. Султан Омана в понедельник прибыл в Москву с государственным визитом. Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с султаном в узком составе, а также в формате государственного обеда, кроме того, состоится обмен подписанными документами. "Биокад" прорабатывает организацию поставок в Оман онкопрепаратов - в декабре 2024 года Минздрав Омана одобрил реализацию на территории страны российского противоопухолевого средства "Фулвестрант", - говорится в документе.
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бизнес, россия, оман, минздрав
Бизнес, РОССИЯ, ОМАН, Минздрав
"Биокад" изучит организацию поставок в Оман онкопрепаратов
"Биокад" прорабатывает организацию поставок в Оман онкопрепаратов
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Российская компания "Биокад" прорабатывает организацию поставок в Оман онкопрепаратов, следует из материалов Кремля к визиту султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Россию.
Султан Омана в понедельник прибыл в Москву с государственным визитом. Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с султаном в узком составе, а также в формате государственного обеда, кроме того, состоится обмен подписанными документами.
"Биокад" прорабатывает организацию поставок в Оман онкопрепаратов - в декабре 2024 года Минздрав Омана одобрил реализацию на территории страны российского противоопухолевого средства "Фулвестрант", - говорится в документе.
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