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"Биокад" изучит организацию поставок в Оман онкопрепаратов - 22.04.2025, ПРАЙМ
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"Биокад" изучит организацию поставок в Оман онкопрепаратов
"Биокад" изучит организацию поставок в Оман онкопрепаратов - 22.04.2025, ПРАЙМ
"Биокад" изучит организацию поставок в Оман онкопрепаратов
Российская компания "Биокад" прорабатывает организацию поставок в Оман онкопрепаратов, следует из материалов Кремля к визиту султана Омана Хайсама бен Тарика... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T14:03+0300
2025-04-22T14:03+0300
бизнес
россия
оман
минздрав
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Российская компания "Биокад" прорабатывает организацию поставок в Оман онкопрепаратов, следует из материалов Кремля к визиту султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Россию. Султан Омана в понедельник прибыл в Москву с государственным визитом. Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с султаном в узком составе, а также в формате государственного обеда, кроме того, состоится обмен подписанными документами. "Биокад" прорабатывает организацию поставок в Оман онкопрепаратов - в декабре 2024 года Минздрав Омана одобрил реализацию на территории страны российского противоопухолевого средства "Фулвестрант", - говорится в документе.
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бизнес, россия, оман, минздрав
Бизнес, РОССИЯ, ОМАН, Минздрав
14:03 22.04.2025
 
"Биокад" изучит организацию поставок в Оман онкопрепаратов

"Биокад" прорабатывает организацию поставок в Оман онкопрепаратов

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТаблетки
Таблетки - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Российская компания "Биокад" прорабатывает организацию поставок в Оман онкопрепаратов, следует из материалов Кремля к визиту султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Россию.
Султан Омана в понедельник прибыл в Москву с государственным визитом. Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с султаном в узком составе, а также в формате государственного обеда, кроме того, состоится обмен подписанными документами.
"Биокад" прорабатывает организацию поставок в Оман онкопрепаратов - в декабре 2024 года Минздрав Омана одобрил реализацию на территории страны российского противоопухолевого средства "Фулвестрант", - говорится в документе.
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