https://1prime.ru/20250422/biokad-856917769.html

"Биокад" изучит организацию поставок в Оман онкопрепаратов

"Биокад" изучит организацию поставок в Оман онкопрепаратов - 22.04.2025, ПРАЙМ

"Биокад" изучит организацию поставок в Оман онкопрепаратов

Российская компания "Биокад" прорабатывает организацию поставок в Оман онкопрепаратов, следует из материалов Кремля к визиту султана Омана Хайсама бен Тарика... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T14:03+0300

2025-04-22T14:03+0300

2025-04-22T14:03+0300

бизнес

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Российская компания "Биокад" прорабатывает организацию поставок в Оман онкопрепаратов, следует из материалов Кремля к визиту султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Россию. Султан Омана в понедельник прибыл в Москву с государственным визитом. Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с султаном в узком составе, а также в формате государственного обеда, кроме того, состоится обмен подписанными документами. "Биокад" прорабатывает организацию поставок в Оман онкопрепаратов - в декабре 2024 года Минздрав Омана одобрил реализацию на территории страны российского противоопухолевого средства "Фулвестрант", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20250410/lekarstva-856542048.html

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бизнес, россия, оман, минздрав