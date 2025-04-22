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Рубль стабилизируется против юаня на Мосбирже во вторник - 22.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250422/birzha-856927466.html
Рубль стабилизируется против юаня на Мосбирже во вторник
Рубль стабилизируется против юаня на Мосбирже во вторник - 22.04.2025, ПРАЙМ
Рубль стабилизируется против юаня на Мосбирже во вторник
Курс рубля во вторник днем незначительно меняется против юаня на Московской бирже, курс китайской валюты остается выше 11 рублей, следует из данных Московской... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T16:47+0300
2025-04-22T16:47+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля во вторник днем незначительно меняется против юаня на Московской бирже, курс китайской валюты остается выше 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.34 мск снижался на 1 копейку, до 11,12 рубля. Снижение составило 0,1%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,05-11,18 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,74 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,351 против 7,313 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На форексе доллар котируется по 81,31 рубля. РУБЛЬ СТАБИЛЕН Рубль днем во вторник разнонаправленно торгуется в узком коридоре против юаня на Мосбирже. Возросший спрос на юани отображается в положительных ставках по китайской валюте на российском рынке вот уже несколько дней после длительного периода отрицательных ставок. Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,33% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,29% на предыдущих торгах. "Рубль продолжает совершать разнонаправленные движения с постепенным уменьшением их амплитуды. Это свидетельствует о достижении сбалансированности между спросом на иностранную валюту и ее предложением", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.33 мск росла на 0,8%, до 66,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 98,6 пункта. ПРОГНОЗЫ В отсутствие дальнейших позитивных геополитических новостей курсу пока может быть сложно повторно уйти ниже уровня 11 рублей за юань, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Текущие дополнительные продажи валюты обеспечены налоговым периодом апреля, они исчезнут с рынка уже в конце текущей недели, рассуждает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "В результате рубль может перейти к более устойчивому ослаблению. Пока же вероятнее, что курс останется в обозначенном ранее диапазоне 10,96–11,36 рубля за юань", - оценивает он.
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рынки, торги, москва, рф, сша, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций"
Экономика, Рынки, Торги, МОСКВА, РФ, США, Дмитрий Бабин, "БКС Мир инвестиций"
16:47 22.04.2025
 
Рубль стабилизируется против юаня на Мосбирже во вторник

Курс рубля во вторник днем незначительно меняется против юаня на Московской бирже

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанк! Монета номиналом 1 рубль и банкноты номиналом 2000 рублей и 5000 рублей
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© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля во вторник днем незначительно меняется против юаня на Московской бирже, курс китайской валюты остается выше 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.34 мск снижался на 1 копейку, до 11,12 рубля. Снижение составило 0,1%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,05-11,18 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,74 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,351 против 7,313 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На форексе доллар котируется по 81,31 рубля.
РУБЛЬ СТАБИЛЕН
Рубль днем во вторник разнонаправленно торгуется в узком коридоре против юаня на Мосбирже. Возросший спрос на юани отображается в положительных ставках по китайской валюте на российском рынке вот уже несколько дней после длительного периода отрицательных ставок.
Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,33% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,29% на предыдущих торгах.
"Рубль продолжает совершать разнонаправленные движения с постепенным уменьшением их амплитуды. Это свидетельствует о достижении сбалансированности между спросом на иностранную валюту и ее предложением", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.33 мск росла на 0,8%, до 66,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 98,6 пункта.
ПРОГНОЗЫ
В отсутствие дальнейших позитивных геополитических новостей курсу пока может быть сложно повторно уйти ниже уровня 11 рублей за юань, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Текущие дополнительные продажи валюты обеспечены налоговым периодом апреля, они исчезнут с рынка уже в конце текущей недели, рассуждает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "В результате рубль может перейти к более устойчивому ослаблению. Пока же вероятнее, что курс останется в обозначенном ранее диапазоне 10,96–11,36 рубля за юань", - оценивает он.
#Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
Рубль перешел к росту против юаня на Московской бирже
14:50
 
ЭкономикаРынкиТоргиМОСКВАРФСШАДмитрий Бабин"БКС Мир инвестиций"
 
 
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