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"Щелкнул по носу": Китай нашел способ задеть США

"Щелкнул по носу": Китай нашел способ задеть США - 22.04.2025, ПРАЙМ

"Щелкнул по носу": Китай нашел способ задеть США

Отказ Пекина от американских самолетов и комплектующих может осложнить обслуживание существующего авиапарка Китая, говорится в материале агентства РИА Новости. | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T08:41+0300

2025-04-22T08:41+0300

2025-04-22T08:41+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Отказ Пекина от американских самолетов и комплектующих может осложнить обслуживание существующего авиапарка Китая, говорится в материале агентства РИА Новости.В ответ на повышение тарифов с 145% до 125% со стороны США, Китай запретил местным авиакомпаниям закупки у американских производителей. Этот запрет распространяется на поставки готовых самолетов, оборудования и запчастей.Эксперты предсказывают потери Boeing в размере от десяти до пятнадцати миллиардов долларов ежегодно из-за китайского рынка, который ранее составлял до 25% всех поставок. Кроме того, отказ от закупок американских комплектующих усложнит обслуживание существующего парка авиакомпаний, так как Китай не сможет быстро заменить самолеты Boeing европейскими или китайскими аналогами.В издании заметили, что Негативные последствия для Китая ожидаются в средне-долгосрочной перспективе, в то время как американские компании уже через полгода почувствуют последствия политики пошлин."Дело в том, что стоимость самолетов определяется контрактами, поэтому тут все зависит от того, как договорятся стороны", - отметил в беседе с изданием главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.Эксперты также отмечают, что стоимость производства комплектующих повысится из-за роста цен поставщиков по всему миру, включая Китай. Рыночное сужение может дать некоторым компаниям возможность повлиять на ценовую политику Boeing, но из-за общего дефицита самолетов на рынке, заказчиков все равно хватит, заключили в агентстве.

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