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В Госдуме призвали бороться с мошенническими схемами в WhatsApp и Telegram

В Госдуме призвали бороться с мошенническими схемами в WhatsApp и Telegram - 22.04.2025, ПРАЙМ

В Госдуме призвали бороться с мошенническими схемами в WhatsApp и Telegram

В отношении мессенджеров WhatsApp и Telegram нужно будет вырабатывать специальные решения в сфере противодействия мошенническим схемам, считает глава комитета... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T17:28+0300

2025-04-22T17:28+0300

2025-04-22T17:28+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. В отношении мессенджеров WhatsApp и Telegram нужно будет вырабатывать специальные решения в сфере противодействия мошенническим схемам, считает глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. "Что касается ещё одной дыры, которую мы закрыть не смогли и вряд ли сможем... два иностранных месседжера самых популярных в стране, WhatsApp и Telegram, которые находятся вне нашего технического или правового регулирования. То есть это добровольное их дело - реагировать на мошеннические действия или нет... у меня нет оптимизма, что мы с ними сможем договориться... убежден, что в отношении этих двух платформ нужно применять специальные какие-то решения, вырабатывать", - сказал он на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

https://1prime.ru/20250415/sud-856707100.html

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технологии, финансы, россия, whatsapp, telegram, госдума