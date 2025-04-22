Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме призвали бороться с мошенническими схемами в WhatsApp и Telegram - 22.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250422/boyarskiy-856929120.html
В Госдуме призвали бороться с мошенническими схемами в WhatsApp и Telegram
В Госдуме призвали бороться с мошенническими схемами в WhatsApp и Telegram - 22.04.2025, ПРАЙМ
В Госдуме призвали бороться с мошенническими схемами в WhatsApp и Telegram
В отношении мессенджеров WhatsApp и Telegram нужно будет вырабатывать специальные решения в сфере противодействия мошенническим схемам, считает глава комитета... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T17:28+0300
2025-04-22T17:28+0300
технологии
финансы
россия
whatsapp
telegram
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/82760/25/827602574_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_e0afd9e9555ab274a7eeaa32a865b59a.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. В отношении мессенджеров WhatsApp и Telegram нужно будет вырабатывать специальные решения в сфере противодействия мошенническим схемам, считает глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. "Что касается ещё одной дыры, которую мы закрыть не смогли и вряд ли сможем... два иностранных месседжера самых популярных в стране, WhatsApp и Telegram, которые находятся вне нашего технического или правового регулирования. То есть это добровольное их дело - реагировать на мошеннические действия или нет... у меня нет оптимизма, что мы с ними сможем договориться... убежден, что в отношении этих двух платформ нужно применять специальные какие-то решения, вырабатывать", - сказал он на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.
https://1prime.ru/20250415/sud-856707100.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82760/25/827602574_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_efa643e3ca741f08796e4fd4af01e006.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, россия, whatsapp, telegram, госдума
Технологии, Финансы, РОССИЯ, WhatsApp, Telegram, Госдума
17:28 22.04.2025
 
В Госдуме призвали бороться с мошенническими схемами в WhatsApp и Telegram

Боярский: в WhatsApp и Telegram нужно вырабатывать меры против мошеннических схем

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк% Мессенджер Telegram
% Мессенджер Telegram - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. В отношении мессенджеров WhatsApp и Telegram нужно будет вырабатывать специальные решения в сфере противодействия мошенническим схемам, считает глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
"Что касается ещё одной дыры, которую мы закрыть не смогли и вряд ли сможем... два иностранных месседжера самых популярных в стране, WhatsApp и Telegram, которые находятся вне нашего технического или правового регулирования. То есть это добровольное их дело - реагировать на мошеннические действия или нет... у меня нет оптимизма, что мы с ними сможем договориться... убежден, что в отношении этих двух платформ нужно применять специальные какие-то решения, вырабатывать", - сказал он на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.
Мессенджер WhatsApp - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
Суд впервые оштрафовал банк за пересылку персональных данных в WhatsApp
15 апреля, 16:47
 
ТехнологииФинансыРОССИЯWhatsAppTelegramГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала