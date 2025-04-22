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В Госдуме призвали бороться с мошенническими схемами в WhatsApp и Telegram
В Госдуме призвали бороться с мошенническими схемами в WhatsApp и Telegram - 22.04.2025, ПРАЙМ
В Госдуме призвали бороться с мошенническими схемами в WhatsApp и Telegram
В отношении мессенджеров WhatsApp и Telegram нужно будет вырабатывать специальные решения в сфере противодействия мошенническим схемам, считает глава комитета... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T17:28+0300
2025-04-22T17:28+0300
2025-04-22T17:28+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. В отношении мессенджеров WhatsApp и Telegram нужно будет вырабатывать специальные решения в сфере противодействия мошенническим схемам, считает глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. "Что касается ещё одной дыры, которую мы закрыть не смогли и вряд ли сможем... два иностранных месседжера самых популярных в стране, WhatsApp и Telegram, которые находятся вне нашего технического или правового регулирования. То есть это добровольное их дело - реагировать на мошеннические действия или нет... у меня нет оптимизма, что мы с ними сможем договориться... убежден, что в отношении этих двух платформ нужно применять специальные какие-то решения, вырабатывать", - сказал он на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.
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технологии, финансы, россия, whatsapp, telegram, госдума
Технологии, Финансы, РОССИЯ, WhatsApp, Telegram, Госдума
В Госдуме призвали бороться с мошенническими схемами в WhatsApp и Telegram
Боярский: в WhatsApp и Telegram нужно вырабатывать меры против мошеннических схем
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. В отношении мессенджеров WhatsApp и Telegram нужно будет вырабатывать специальные решения в сфере противодействия мошенническим схемам, считает глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
"Что касается ещё одной дыры, которую мы закрыть не смогли и вряд ли сможем... два иностранных месседжера самых популярных в стране, WhatsApp и Telegram, которые находятся вне нашего технического или правового регулирования. То есть это добровольное их дело - реагировать на мошеннические действия или нет... у меня нет оптимизма, что мы с ними сможем договориться... убежден, что в отношении этих двух платформ нужно применять специальные какие-то решения, вырабатывать", - сказал он на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.
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