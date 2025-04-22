https://1prime.ru/20250422/britaniya-856922467.html
Великобритания заключила контракты на поставку дронов Украине
Великобритания заключила контракты на поставку дронов Украине - 22.04.2025, ПРАЙМ
Великобритания заключила контракты на поставку дронов Украине
Великобритания заключила с новозеландской компанией SYOS Aerospace контракты на 30 миллионов фунтов стерлингов (40,1 миллиона долларов) на поставку дронов... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T15:01+0300
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МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Великобритания заключила с новозеландской компанией SYOS Aerospace контракты на 30 миллионов фунтов стерлингов (40,1 миллиона долларов) на поставку дронов Украине, говорится в заявлении Даунинг-стрит, опубликованном на сайте британского правительства. "Премьер-министр объявит о заключенных Великобританией контрактах стоимостью в 30 миллионов фунтов на поставку беспилотников, произведенных новозеландской компанией SYOS Aerospace, базирующейся в (британском графстве – ред.) Гэмпшир и занимающейся созданием беспилотных аппаратов, в поддержку Украины", - сказано там. Во вторник премьер-министр Британии Кир Стармер примет с визитом своего коллегу из Новой Зеландии Кристофера Лаксона. Лидеры посетят базу, где в рамках операции Interflex обучаются украинские военные, после чего проведут переговоры непосредственно в резиденции Стармера на Даунинг-стрит, говорится в заявлении. Ожидается, что Новая Зеландия объявит о продлении до конца года своей поддержки инициативы по обучению украинских солдат в Британии. Премьеры также обсудят укрепление сотрудничества в сфере обороны и безопасности, а министрам обороны будет поручено работать над новым оборонным соглашением между двумя странами, сообщили в офисе Стармера. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, великобритания, новая зеландия, кир стармер, сергей лавров, нато
Вооружения, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, Кир Стармер, Сергей Лавров, НАТО
Великобритания заключила контракты на поставку дронов Украине
Великобритания заключила с Новой Зеландией контракты на поставку дронов Украине
МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Великобритания заключила с новозеландской компанией SYOS Aerospace контракты на 30 миллионов фунтов стерлингов (40,1 миллиона долларов) на поставку дронов Украине, говорится в заявлении Даунинг-стрит, опубликованном на сайте британского правительства.
"Премьер-министр объявит о заключенных Великобританией контрактах стоимостью в 30 миллионов фунтов на поставку беспилотников, произведенных новозеландской компанией SYOS Aerospace, базирующейся в (британском графстве – ред.) Гэмпшир и занимающейся созданием беспилотных аппаратов, в поддержку Украины", - сказано там.
Во вторник премьер-министр Британии Кир Стармер примет с визитом своего коллегу из Новой Зеландии Кристофера Лаксона. Лидеры посетят базу, где в рамках операции Interflex обучаются украинские военные, после чего проведут переговоры непосредственно в резиденции Стармера на Даунинг-стрит, говорится в заявлении. Ожидается, что Новая Зеландия объявит о продлении до конца года своей поддержки инициативы по обучению украинских солдат в Британии.
Премьеры также обсудят укрепление сотрудничества в сфере обороны и безопасности, а министрам обороны будет поручено работать над новым оборонным соглашением между двумя странами, сообщили в офисе Стармера.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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