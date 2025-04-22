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Чернышов предложил разработать критерии отключения отопления - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Чернышов предложил разработать критерии отключения отопления
Чернышов предложил разработать критерии отключения отопления - 22.04.2025, ПРАЙМ
Чернышов предложил разработать критерии отключения отопления
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил разработать критерии отключения отопления, которые будут учитывать не только среднесуточные температуры, но... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T02:02+0300
2025-04-22T02:02+0300
энергетика
общество
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил разработать критерии отключения отопления, которые будут учитывать не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков. Вице-спикер Госдумы отметил, что сложилась парадоксальная ситуация: столбики термометров в квартирах москвичей и жителей других регионов показывают 28-30 градусов при уличной температуре в 25 градусов тепла. По его словам, ситуация требует оперативного решения. "Учитывая, что это системная проблема, мы разработаем четкие критерии отключения отопления, учитывающие не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков, особенности тепловых сетей в разных регионах", - сказал Чернышов РИА Новости. Парламентарий отметил, что людей удивляет контраст с зимним периодом, когда многие жаловались на недостаток тепла. "Сложившийся подход, при котором отключение отопления или снижение температуры батарей зависит от календарных сроков либо каких-то формальных показателей, а не от реальных погодных условий, не соответствует современным реалиям. Властям на местах необходимо проявлять гибкость и оперативность в принятии решений", - подчеркнул он. По мнению Чернышова, комфорт граждан и рациональное использование энергоресурсов должны стать приоритетами в работе коммунальных служб. Депутат считает, что люди не должны страдать от жары в собственных квартирах, а бюджетные средства расходоваться на перетоп помещений.
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40
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40
общество
Энергетика, Общество
02:02 22.04.2025
 
Чернышов предложил разработать критерии отключения отопления

Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил разработать критерии отключения отопления

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил разработать критерии отключения отопления, которые будут учитывать не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков.
Вице-спикер Госдумы отметил, что сложилась парадоксальная ситуация: столбики термометров в квартирах москвичей и жителей других регионов показывают 28-30 градусов при уличной температуре в 25 градусов тепла. По его словам, ситуация требует оперативного решения.
"Учитывая, что это системная проблема, мы разработаем четкие критерии отключения отопления, учитывающие не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков, особенности тепловых сетей в разных регионах", - сказал Чернышов РИА Новости.
Парламентарий отметил, что людей удивляет контраст с зимним периодом, когда многие жаловались на недостаток тепла.
"Сложившийся подход, при котором отключение отопления или снижение температуры батарей зависит от календарных сроков либо каких-то формальных показателей, а не от реальных погодных условий, не соответствует современным реалиям. Властям на местах необходимо проявлять гибкость и оперативность в принятии решений", - подчеркнул он.
По мнению Чернышова, комфорт граждан и рациональное использование энергоресурсов должны стать приоритетами в работе коммунальных служб. Депутат считает, что люди не должны страдать от жары в собственных квартирах, а бюджетные средства расходоваться на перетоп помещений.
 
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